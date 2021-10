L'Inter sarà con ogni probabilità una delle protagoniste delle prossime sessioni di Calciomercato. I nerazzurri sono chiamati a rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per restare competitivi sia in campo italiano che in campo europeo. Lo stesso amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha dichiarato recentemente che si cercheranno quelle occasioni che il mercato porrà a gennaio, pur non facendo investimenti pesanti. Uno dei reparti che andrà rinforzato tra gennaio e giugno sarà sicuramente quello di centrocampo, visto che ci sono Vecino e Vidal in scadenza di contratto, senza dimenticare Marcelo Brozovic, per cui sono avviati i dialoghi per il rinnovo.

L'ultimo nome finito nel mirino del club meneghino sarebbe quello di Adrien Rabiot.

L'Inter penserebbe a Rabiot

L'Inter è in cerca di un rinforzo in mezzo al campo che possa abbinare qualità tecniche e buona fisicità, soprattutto in vista del possibile addio di Matìas Vecino. Il nome nuovo finito nel mirino della società nerazzurra sarebbe quella di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese non ha convinto a pieno dal momento del suo arrivo alla Juventus e i bianconeri potrebbero lasciarlo andare per abbassare il monte stipendi, alla luce di un ingaggio pesante da oltre 7 milioni di euro a stagione.

Inoltre, il classe 1995 ha un contratto fino a giugno 2023 e la prossima sarebbe l'ultima estate per cedere il giocatore ad una certa cifra e non perderlo a parametro zero.

Proprio la situazione contrattuale potrebbe facilitare un eventuale proposta dei nerazzurri, che punterebbero a spalmare un ingaggio che, altrimenti, sarebbe troppo pesante. Rabiot farebbe anche comodo a Simone Inzaghi, essendo in grado di giocare in più ruoli in mezzo al campo, dando anche diverse soluzioni tattiche al proprio allenatore, dato che alla Juventus ha dimostrato di poter giocare anche sulla fascia sinistra.

Possibile scambio

Inter e Juventus potrebbero sedersi al tavolo delle trattative a gennaio o giugno per discutere del futuro di Adrien Rabiot. Avendolo acquistato a parametro zero, dopo essere andato in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain, i bianconeri puntano a realizzare una plusvalenza importante. Plusvalenza che potrebbe essere possibile anche con uno scambio, che i nerazzurri sarebbero pronti a proporre al club di Agnelli.

Sul piatto, infatti, potrebbe finire il cartellino di Hakan Calhanoglu, arrivato anche lui a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Milan.

Le due società si potrebbero accordare per una valutazione di almeno 25-30 milioni di euro; l'unico ostacolo è l'ingaggio del francese che, però, potrebbe essere spalmato su un periodo più lungo.

Al momento si tratta solo di un'idea, ma non è da escludere che essa possa prendere corpo nelle prossime settimane.