La Juventus nei prossimi mesi potrebbe definire diverse cessioni. L'inizio di stagione si sta rivelando deludente dal punto di vista del gioco e dei risultati. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo è arrivata quella contro il Verona allo stadio Bentegodi. Un primo tempo deludente in cui i veneti hanno segnato 2 gol, nel secondo invece i bianconeri hanno realizzato un gol con il centrocampista Weston McKennie. L'americano attualmente sembra essere l'unico giocatore a garantire gol alla squadra bianconera. Anche contro il Sassuolo è stato proprio il classe 1998 a segnare il gol per la Juventus.

Nonostante questo, si parla di una sua possibile cessione. Ci sono infatti diverse società inglese pronta ad investire sul giocatore, valutato circa 40 milioni di euro. Negli ultimi giorni però si parla anche di un interesse concreto dell'Inter per il centrocampista. Sarebbe considerato da Inzaghi la mezzala ideale per il suo 3-5-2, in quanto bravo negli inserimenti. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe definirsi uno scambio di mercato fra Inter e Juventus che riguarderebbe il difensore olandese Stefan de Vrij e il centrocampista Weston McKennie.

Possibile scambio di mercato tra McKennie e de Vrij

L'Inter e la Juventus potrebbe definire uno scambio di mercato dei prossimi mesi. I protagonisti della possibile trattativa di mercato potrebbero essere il difensore de Vrij ed il centrocampista McKennie.

L'olandese è un riferimento della difesa dell'Inter ma il contratto in scadenza a giugno 2023 non agevola una sua permanenza anche la prossima stagione. Inoltre, come è noto non è semplice trattare con il suo agente sportivo Mino Raiola, che potrebbe chiedere un aumento. L'attuale situazione economica della società nerazzurra potrebbe però portarla a non accontentare il difensore, a questo punto potrebbe ritornare utile alla Juventus in previsione della sostituzione alla lunga di Giorgio Chiellini.

McKennie invece potrebbe essere un acquisto ideale per l'Inter, in quanto l'americano potrebbe prendere il posto di Vidal, in scadenza di contratto con la società nerazzurra a fine stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare la rosa già durante il mercato di gennaio. Si parla infatti di un interesse concreto per il centrocampista Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato il preferito sembra essere la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic. Come recentemente dichiarato dagli agenti sportivi del giocatore, non ci sarà prolungamento di contratto per il 21enne, che potrebbe quindi lasciare già a gennaio la società toscana. La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro.