La Juventus potrebbe proseguire la strategia di mercato avviata ormai da due stagioni a questa parte. La società bianconera ha ringiovanito la rosa con investimenti di qualità. Basti pensare ai vari de Ligt, McKennie, Locatelli, Kaio Jorge, Kean e Chiesa. A questi bisogna aggiungere anche il centrocampista Dejan Kulusevski, acquistato a gennaio 2020 dall'Atalanta per circa 43 milioni di euro. Lo svedese rimase però fino a fine stagione in prestito al Parma per poi trasferirsi alla Juventus da luglio 2021. In questi mesi in bianconero non ha inciso come ci aspettava.

Anche in questo inizio di stagione sta raccogliendo poco minutaggio nella Juventus e Allegri lo schiera come alternativa a Dybala. Per questo potrebbe lasciare la società bianconera a gennaio o eventualmente durante il prossimo Calciomercato estivo. Si parla di un interesse concreto del Tottenham, che non avrebbe problemi a spendere circa 40 milioni di euro per il cartellino del centrocampista svedese. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Kulusevski potrebbe essere offerto anche all'Inter. Il suo agente sportivo Alessandro Lucci ha ottimi rapporti professionali con la società nerazzurra dopo gli acquisti in estate di Dzeko e Correa.

Kulusevski potrebbe trasferirsi all'Inter

L'agente sportivo Alessandro Lucci potrebbe offrire Dejan Kulusevski all'Inter.

Lo svedese era stato vicino all'Inter a gennaio 2020 ma fu il centrocampista a decidere di accettare l'offerta bianconera. Fra i motivi che portarono il giocatore a decidere per il trasferimento alla Juventus ci sarebbe la presunta difficoltà di Kulusevski di adattarsi al 3-5-2. Con il senno di poi però tale decisione potrebbe essersi rivelata sbagliata, almeno in considerazione delle difficoltà incontrate dallo svedese la scorsa stagione con Pirlo e in questo inizio con Massimiliano Allegri.

Difficile però che lo svedese si trasferisca all'Inter per motivi economici ma anche perché la Juventus non vorrebbe cedere il centrocampista ai rivali sportivi storici. Per questo sembra più probabile che il centrocampista possa trasferirsi in una società inglese. A tal riguardo, come detto, si parla di un interesse concreto del Tottenham.

A volerlo il direttore generale degli inglesi ed ex direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici. Fu proprio il dirigente emiliano a volere il suo acquisto a gennaio 2020. Oltre allo svedese, potrebbero partire altri due centrocampisti nei prossimi mesi. Si tratta di Weston McKennie e Aaron Ramsey. Anche per loro ci sarebbe l'interesse concreto di alcune società inglesi. L'americano potrebbe trasferirsi al West Ham, il gallese all'Everton.