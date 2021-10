La Juventus, in queste ore, prepara la gara contro il Torino. Il derby arriverà a pochi giorni di distanza dalla sfida contro il Chelsea e per questo motivo Massimiliano Allegri dovrà capire quali sono i giocatori che hanno recuperato più velocemente. Ma la partita contro il Torino, sarà importante soprattutto per la classifica. Infatti, il tecnico livornese ha sottolineato che la Juventus ha bisogno di recuperare il terreno perso: "Dobbiamo recuperare in classifica i punti persi, ne abbiamo cinque in meno rispetto a quelli che dovevamo avere".

Dunque, la Juventus dovrà fare bene nel derby visto l'avvio di stagione un po' in salita.

Due titolari nella testa di Allegri

Massimiliano Allegri ha confidato ai media che ancora non ha chiara la formazione che schiererà contro il Torino. Al momento, il tecnico della Juventus ha nella sua testa solo due giocatori che saranno in campo dal primo minuto nel derby: "Per quanto riguarda la formazione giocano sicuramente Szczesny e Chiellini. Gli altri devo vedere". Dunque, Massimiliano Allegri dovrà capire chi ha recuperato più in fretta dalle fatiche di Champions League. Per la Juventus, però, ci saranno buone notizie visto che Arthur e Kaio Jorge stanno meglio. Entrambi nel derby potrebbero essere in panchina.

Arthur ha svolto il secondo allenamento con i compagni e sarà pronto per tornare a disposizione e nel caso potrebbe dare una mano già contro il Torino. Anche Kaio Jorge rimpinguerà l'attacco della Juventus viste le assenze di Paulo Dybala e Alvaro Morata. Entrambi rientreranno dopo la sosta. La Juventus, nei prossimi giorni, vedrà molti dei suoi giocatori partire per le rispettive nazionali, ma la buon notizia è che gli azzurri Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Manuel Locatelli e Federico Chiesa esauriranno i loro impegni con gli azzurri domenica 10 ottobre.

Dunque, da lunedì 11 ottobre saranno nuovamente alla Continassa. Mentre i sudamericani rientreranno per ultimi ma riusciranno a tornare per la gara contro la Roma che sarà in programma domenica 17 ottobre.

Le parole del tecnico della Juventus su Chiesa e Bernardeschi

Due grandi protagonisti della vittoria contro il Chelsea, sono stati Federico Bernardeschi e Federico Chiesa.

Infatti, grazie a loro la Juventus ha trovato il gol che le ha permesso di battere i campioni d'Europa. Proprio di questa giocata ne ha parlato Massimiliano Allegri: "Bernardeschi? All’interno della prestazione ha messo una giocata straordinaria sul gol dove poi Chiesa ha fatto un gran gol". Adesso, però, la partita contro il Chelsea va messa da parte e la testa deve essere rivolta solo al derby.