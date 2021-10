Il West Ham sulle tracce di Weston Mckennie. Il centrocampista bianconero è nel mirino del club inglese, che ha tutta l'intenzione di rinforzare la rosa, cosi da rimanere in alto in campionato ed essere competitivi in Europa, dove hanno iniziato il cammino in Europa League con due vittorie nelle prime due partite della competizione.

Il centrocampista americano non ha trovato molto spazio nel 4-4-2 di Massimiliano Allegri e potrebbe lasciare la Vecchia Signora già nella finestra di gennaio. Infatti, secondo quanto riporta la stampa spagnola, il classe '98 sarebbe nel mirino del West Ham di Moyes, che cerca un'alternativa di livello a Rice, autore sin qui di una stagione da incorniciare anche come realizzatore (due reti in Europa League).

Visto l'impiego ridotto, il centrocampista ex Schalke potrebbe decidere di lasciare Torino, e soprattutto i bianconeri dinnanzi ad un'offerta di 30 milioni potrebbero cedere e puntare su altri centrocampisti.

D'altronde, nelle sue poche apparizioni in questa stagione, Mckennie non ha certamente brillato: una motivazione in più per prendere in considerazioni eventuali offerte che possano soddisfare il giocatore ma soprattutto la dirigenza bianconera.

Juve: Tchouameni, prima scelta per il centrocampo

Oltre alla situazione di Mckennie, i bianconeri stanno cercando anche una nuova sistemazione per Aaron Ramsey, che dopo aver cercato di trovare spazio nella nuova posizione di play davanti alla difesa, ha perso spazio e posizioni dopo l'arrivo di Locatelli, ormai leader della mediana bianconera.

La dirigenza della Vecchia Signora ha però tutte le intenzioni di regalare un'altra pedina di spessore a Massimiliano Allegri per rinforzare il reparto, ed il primo nome sulla lista è quello di Aurelien Tchouameni, centrocampista classe 2000 in forza al Monaco, già accostato ai bianconeri nella sessione estiva.

Con le ipotetiche cessioni di Mckennie e Ramsey, la Vecchia Signora potrebbe affondare il colpo già nel mese di gennaio, ed anticipare la concorrenza del Chelsea; il club monegasco chiede 40 milioni per cedere il mediano francese.

La Juventus lavora sul mercato, cosi da rinforzare la rosa ed accontentare Massimiliano Allegri.

Juve-Torino, è tempo di derby

Intanto, la formazione bianconera si prepara al derby sentitissimo contro il Torino di Juric. I bianconeri arrivano da tre vittorie consecutive, mentre i granata nonostante il buon gioco espresso hanno raccolto solo due punti contro Lazio e Venezia.

Per quanto riguarda la formazione, Allegri dovrebbe confermare il suo 4-4-2 con qualche modifica rispetto alla vittoria in Champions contro il Chelsea di Tuchel: Szescny tra i pali; difesa a quattro formata da Cuadrado, Chiellini, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo, confermato il tandem Locatelli e Bentancur, mentre sulle corsie spazio a Bernardeschi e Rabiot; infine, in attacco possibile chance per Kean, affiancato da Chiesa, autore di un grande avvio di stagione, con due reti nelle ultime tre partite.

Il Toro invece, dovrebbe rispondere con il solito 3-4-2-1 di Juric, con il tridente formato da Pobega, Brekalo, Sanabria. Dovrebbe essere ancora out il Gallo Belotti, che dovrebbe tornare dopo la sosta nella sfida del Maradona contro il Napoli.