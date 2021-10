Darwin Nunez è finito nel mirino di Inter e Milan dopo aver asfaltato il Barcellona nell'ultimo turno di Champions League. Il classe 1999, che è stato anche inserito nella formazione della settimana dalla Uefa, avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro e potrebbe essere l'attaccante del futuro per il quale i due club milanesi sarebbero pronti a sfidarsi. Sul ragazzo ci sarebbe anche il pressing dell'Atletico Madrid, che gode di una disponibilità di spesa maggiore.

Il Milan, però, se dovesse decidere di cedere Franck Kessie a gennaio potrebbe investire la somma percepita proprio sull'attaccante del Benfica.

L'Inter, invece, per intavolare una trattativa dovrebbe prima cedere dopo il bilancio negativo che impensierisce, e non poco, gli Zhang.

L'Inter sarebbe su Scamacca e Raspadori

È notizia di poche ore fa la voce che riporta una doppia richiesta di Giuseppe Marotta al Sassuolo che prevederebbe le prestazioni di Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori. A rivelarsi è stato proprio il direttore sportivo degli emiliani, Giovanni Carnevali. Il dirigente dei neroverdi ha confermato che non si è mai arrivato a parlare di cifre economiche anche perché attualmente il valore di Raspadori npn è quantificabile, sebbene sia centrale nel progetto di Alessio Dionisi.

La società nerazzurra lo segue da molto tempo, addirittura da quando Lautaro Martinez era finito nel mirino di squadre inglesi e spagnole.

L'attaccante della Nazionale di Roberto Mancini sarebbe il primo obiettivo del club milanese che dalla prossima stagione farà i conti con un Edin Dzeko che avrà un anno in più al pari di Alexis Sanchez. Quest'ultimo sempre in discussione per i troppi problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento.

L'Inter avrebbe sondato anche l'ex attaccante del Genoa per avere a disposizione una prima punta dopo l'addio di Romelu Lukaku.

Non sarebbe stata trovato l'accordo perché il Sassuolo valuta il ragazzo almeno 25 milioni di euro, cifra che i nerazzurri non avrebbero potuto sborsare per l'emergenza finanziaria causata dal Covid. Inoltre, Inzaghi ha preferito puntare su Joaquin Correa, ritenuto più congeniale e maturo per i suoi meccanismi tattici. L'unica alternativa, prontamente bocciata, sarebbe stata la proposta di un prestito con diritto di riscatto.

I contatti tra la squadra presieduta dagli Zhang e quella emiliana sono frequenti soprattutto perché i rapporti tra i dirigenti sono ottimi. Sono tante le occasioni in cui i club hanno completato altre trattative come dimostrano i passaggi di Matteo Politano, poi finito al Napoli, e Stefano Sensi alla Pinetina. Quest'ultimo dopo un ottimo inizio è stato tormentato dagli infortuni.