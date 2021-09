La Juventus in queste ore è alla Continassa e si sta preparando in vista della partita contro il Chelsea. Per questa sfida, Massimiliano Allegri ha diversi dubbi e soprattutto alla vigilia della partita ha rivelato che potrebbe stravolgere la sua formazione. Il tecnico livornese ha confidato di aver avuto un'idea dell'ultimo momento e solo nella giornata di oggi, 29 settembre, deciderà il da farsi. La sorpresa di formazione potrebbe riguardare l'attacco. Infatti, non è da escludere che Kean possa partire dalla panchina. A quel punto la Juventus schiererebbe un tridente formato da Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi e Federico Chiesa.

La Juventus pronta a sorprendere

Massimiliano Allegri, in queste ore, ha palesato di avere diversi dubbi di formazione. Il tecnico livornese potrebbe cambiare decisamente formazione. Le opzioni sono tre, ovvero un 4-3-3 o un 3-5-2. In caso di prima ipotesi, la Juventus si affiderebbe ad una difesa formata da Danilo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Alex Sandro. A centrocampo ci potrebbe essere spazio per Rodrigo Bentancur, Manuel Locatelli e Weston McKennie. In attacco, invece, ci dovrebbe essere il tridente formato da Cuadrado, Bernardeschi e Chiesa. In caso di 3-5-2 ci sarebbe l'inserimento di Matthijs de Ligt con Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Mentre a centrocampo ci potrebbe essere Juan Cuadrado a destra, in mezzo toccherà a Bentancur, Danilo e Locatelli, con Alex Sandro.

In caso di 3-5-2, in attacco ci sarebbero Moise Kean e Federico Chiesa. Questa opzione, però, è meno probabile e l'intenzione di Massimiliano Allegri sarebbe quella di puntare sul 4-3-3.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, McKennie; Cuadrado, Bernardeschi, Chiesa.

Out Ramsey

Massimiliano Allegri per la gara contro il Chelsea avrà diversi assenti. Infatti, la Juventus non avrà a disposizione Alvaro Morata, Paulo Dybala, Arthur e Aaron Ramsey. Mentre Luca Pellegrini e Kaio Jorge sono fuori dalla lista Champions League. Dunque, gli uomini a disposizione di Massimiliano Allegri per la partita di Champions League contro il Chelsea saranno: Carlo Pinsoglio, Mattia Perin e Wojciech Szczesny; Mattia De Sciglio, Matthijs De Ligt, Daniele Rugani, Giorgio Chiellini, Alex Sandro, Juan Cuadrado, Danilo e Leonardo Bonucci; Dejan Kulusevski, Federico Chiesa, Federico Bernardeschi, Manuel Locatelli, Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot, Weston McKennie; Moise Kean. Adesso non resta che attendere per capire quali saranno le scelte di formazione e i dubbi che verranno risolti solo dopo la riunione tecnica che si terrà a metà pomeriggio.