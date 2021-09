La Juventus potrebbe utilizzare la pausa per le nazionali per risolvere le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno 2022. Ci sono cinque giocatori che rischiano di lasciare a parametro zero la società bianconera la prossima stagione. Mattia Perin, Mattia De Sciglio, Paulo Dybala, Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi non hanno ancora rinnovato il loro contratto in scadenza. Per i primi due si aspetterà probabilmente inizio 2022, per gli altri invece il prolungamento di contratto potrebbe arrivare nelle prossime settimane. La situazione più difficile sembra essere quella dell'argentino, considerando l'ingaggio che dovrebbe andare a guadagnare.

Si parla di uno stipendio base da 8 milioni di euro a stagione più di 2 milioni di bonus al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali. La trattativa prolungata però lascia intendere che bisognerà ancora lavorare per trovare un'intesa.

A tal riguardo ha parlato l'opinionista Mario Gatta. A Top Planet ha dichiarato che c'è il rischio per la Juve è quello di perderlo a parametro zero e che qualcuno già a gennaio trovi un'intesa contrattuale con il giocatore per le prossime stagioni.

'La dirigenza della Juventus non è convinta che Dybala sia un top player'

"Il rischio, dopo una trattativa lunghissima, è quello di perdere Dybala a parametro zero e che qualcuno se lo porti via a gennaio. E sarebbe una cosa assurda".

Queste le dichiarazioni di Gatta a Top Planet. L'opinionista ha aggiunto: "C'è da dire che nonostante l'addio di Paratici, la dirigenza non è convinta che Paulo Dybala sia un top player". Dichiarazioni importanti anche se recentemente il vice presidente Pavel Nedved ha sottolineato l'importanza dell'argentino per la Juventus.

Lo stesso Chiellini nella conferenza stampa di presentazione del match di Champions League ha dichiarato che l'argentino è un giocatore fondamentale per i bianconeri.

Il mercato della Juventus

L'agente sportivo di Paulo Dybala Jorge Antun è rimasto a Torino probabilmente per incontrare nei prossimi giorni la Juventus. Si cercherà di utilizzare i giorni di pausa per le nazionali per cercare di trovare un'intesa contrattuale con l'argentino.

L'infortunio subito nel match contro la Sampdoria potrebbe anticipare l'incontro fra le parti, considerando che Dybala non sarà a disposizione per il match di campionato contro il Torino previsto sabato 2 ottobre. Intanto la Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato in previsione gennaio. Potrebbero infatti arrivare un centrocampista ed una punta. Si cercherà acquisti a prezzi vantaggiosi. Piacciono Axel Witsel del Borussia Dortmund e Alexandre Lacazette dell'Arsenal, entrambi in scadenza di contratto con le rispettive società a fine stagione.