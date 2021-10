La Juventus la prossima stagione dovrà cercare di rinforzare soprattutto il centrocampo e il settore avanzato. Le difficoltà in questo inizio di stagione sembrano riguardare soprattutto la mancanza di qualità sulla mediana. Il solo arrivo di Locatelli sembra non aver risolto i problemi dei bianconeri, anche se gli ultimi risultati (quattro vittorie consecutive contro Spezia, Sampdoria, Chelsea e Torino) hanno dato sicuramente serenità. La società bianconera è già al lavoro per il mercato del 2022, anche se dovrà alleggerire la rosa per evitare di appesantire troppo il bilancio societario.

La strategia rimarrà probabilmente sempre la stessa, acquistare giovani di qualità senza pagare ingaggi importanti. Per questo sembra difficile l'arrivo la prossima stagione di Paul Pogba. Secondo la stampa inglese, il centrocampista francese lascerà probabilmente il Manchester United a parametro zero essendo in scadenza a giugno 2022. Sul francese ci sarebbe l'interesse concreto del Paris Saint Germain e il Real Madrid. L'agente sportivo Mino Raiola sarebbe pronto a portarlo proprio nella società spagnola.

Il centrocampista Paul Pogba potrebbe trasferirsi al Real Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il centrocampista francese Paul Pogba non dovrebbe prolungare il suo contratto con il Manchester United in scadenza a giugno 2022.

Dovrebbe quindi lasciare a parametro zero la società inglese durante la prossima stagione. Si era parlato nelle ultime settimane di un interesse concreto della Juventus. Ad alimentare questa indiscrezione di mercato anche il suo agente sportivo Mino Raiola, che aveva dichiarato in un'intervista che il suo eventuale ritorno a Torino dipendeva proprio dalla società bianconera.

Il problema di fondo è l'ingaggio del francese. Vorrebbe circa 20 milioni di euro, somma che in questo momento la società bianconera non vorrebbe garantire per motivi di bilancio. Per questo Pogba potrebbe trasferirsi al Real Madrid. La società spagnola sta cercando di rivoluzionare il centrocampo in queste ultime stagioni e già dalla prossima potrebbe perdere a parametro zero giocatori come Isco e Modric.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare la prossima stagione il centrocampista del Monaco e della nazionale francese Tchouameni. Il 21enne è uno dei migliori giovani del calcio francese ed in generale di quello europeo e sarebbe il mediano ideale da schierare davanti alla difesa perché bravo a garantire equilibrio e nell'impostazione di gioco. Potrebbe inoltre arrivare un rinforzo importante nel settore avanzato. I giocatori graditi dalla società bianconera sono la punta del Pisa Lorenzo Lucca e quella della Fiorentina Dusan Vlahovic.