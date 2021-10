La Juventus in questi giorni deve fare a meno dei nazionali e alla Continassa lavorano in pochi. Tra i giocatori assenti ci sono anche Dejan Kulusevski e Weston McKennie. Entrambi, in questo inizio stagione, stanno deludendo e le loro prestazioni sono al di sotto delle aspettative. Per questo motivo, nei prossimi mesi la Juventus potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di una cessione di McKennie e Kulusevski. L'americano già questa estate di fronte ad una buona offerta sarebbe potuto partire e a gennaio il copione potrebbe ripetersi. Dunque, il destino di Kulusevski e McKennie resterà in bilico a meno che non cambino il loro rendimento in campo.

Kulusevski in bilico

Dejan Kulusevski in questo avvio di stagione non ha dato le risposte sperate. Massimiliano Allegri ha provato ad inserirlo nel suo scacchiere tattico ma per lo svedese, al momento, c'è solo spazio a gara in corso. Dunque, non è da escludere che già a gennaio lo svedese possa lasciare Torino. Kulusevski potrebbe anche finire in qualche scambio, ma la sua permanenza alla Juventus è tutt'altro che scontata. La dirigenza bianconera sarebbe disposta a prendersi il rischio di sacrificarlo visto che per il momento il suo rendimento non sta dando i frutti sperati. La stessa sorte di Kulusevski potrebbe toccare a McKennie. L'americano ha giocato il derby del 2 ottobre da titolare, ma è stato uno dei peggiori in campo.

Per questo motivo, se non cambierà rotta difficilmente potrà essere confermato.

La Juventus riprende la preparazione

La Juventus in queste ore riprenderà la preparazione senza i nazionali. Il gruppo bianconero sarà sprovvisto di 16 giocatori, ma alla Continassa ci saranno Alvaro Morata, Paulo Dybala, Arthur e Kaio Jorge. I primi due lavoreranno per recuperare dai rispettivi infortuni, mentre i due brasiliani dovranno allenarsi per migliorare la loro condizione fisica.

Dalla prossima settimana, invece, ci saranno i primi rientri e in particolare al JTC si rivedranno gli azzurri Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Manuel Locatelli e Moise Kean. Dunque, Massimiliano Allegri già dall'inizio della prossima settimana potrà iniziare a preparare la gara contro la Roma con molti dei suoi titolari.

Mentre per rivedere i sudamericani ci vorrà ancora un po' di tempo. Infatti, i vari Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur, Danilo e Alex Sandro torneranno a ridosso della partita del 17 ottobre. La speranza di Massimiliano Allegri è quella di recuperare Paulo Dybala per la partita contro la Roma almeno per la panchina. In ogni caso la Juventus non correrà nessuno rischio e il numero 10 juventino sarà a disposizione solo se sarà al meglio.