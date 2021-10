Speso le pause per le nazionali riaccendono i rumor di mercato e la Juventus è sempre una della squadre maggiormente coinvolte. Per questo motivo, nelle ultime ore si parla di diverse situazioni future che riguardano i bianconeri. I temi più dibattuti riguardano i rinnovi di contratto e il numero 9 del futuro della Juventus. I bianconeri, in estate, potrebbero cercare un nuovo centravanti e il nome in cima alla lista sarebbe quello di Dusan Vlahovic. Il giocatore classe 2000 non rinnoverà con la Fiorentina come ha annunciato lo stesso club viola per bocca di Commisso.

La Juventus, dal canto suo, starebbe già preparando due diverse soluzioni per arrivare al giocatore serbo. La prima strategia bianconera sarebbe quella di cercare una formula simile a quella utilizzata per Federico Chiesa. Ovvero un prestito biennale con obbligo di riscatto.

Juventus vigile su Vlahovic

La Juventus, la prossima estate, dovrà decidere se riscattare Alvaro Morata oppure no. Per questo motivo ai bianconeri viene spesso accostato il nome di Vlahovic. La Juventus, però, non potrebbe investire 60 milioni cash perciò potrebbe proporre un prestito biennale, oppure potrebbe tentare di inserire delle contropartite tecniche. In ogni caso mancano ancora diversi mesi prima del mercato estivo e le cose potrebbero anche cambiare.

Quello che sembra certo è che Vlahovic non rinnoverà come ha annunciato la stessa Fiorentina. Dunque, il bomber classe 2000 andrà in scadenza con i viola nel 2023.

Questione rinnovi

La Juventus, oltre che a pensare a Vlahovic, sta valutando alcuni rinnovi di contratto. Quelli più vicini al lieto fine sembrano essere quelli di Paulo Dybala e Juan Cuadrado.

In queste ore, l'agente del numero 10 juventino è tornato in Argentina poiché gli avvocati sarebbero al lavoro per la stesura dei contratti. Dybala si legherà alla Juventus fino al 2025. Anche Juan Cuadrado sembra vicino al rinnovo e il nuovo accordo dovrebbe durare fino al 2023. Tra i giocatori ini scadenza nel 2022 c'è anche Federico Bernardeschi.

Il numero 20 juventino con il ritorno di Massimiliano Allegri sta trovando maggiore spazio e il suo rendimento è in crescita. Per questo motivo, la Juventus sarebbe anche disposta ad un rinnovo di contratto ma a cifre inferiori. Infatti, la Juventus non dovrebbe più garantire 4 milioni di stipendio a Federico Bernardeschi. Perciò se il giocatore classe 94 vorrà restare a Torino dovrà accettare di abbassarsi l'ingaggio. Dunque, non resta che attendere di capire come evolverà questa situazione e se anche con Bernardeschi la Juventus arriverà ad un accordo oppure no. I prossimi mesi, per i dirigenti bianconeri saranno comunque intensi per delineare la squadra del futuro.