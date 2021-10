La Juventus in questo inizio di stagione sta avendo difficoltà soprattutto dal punto di vista del gioco. I risultati deludenti delle prime giornate di campionato ne sono la dimostrazione, anche se nelle ultime quattro partite i bianconeri sembrano aver trovato equilibrio e vittorie.

Sembra però mancare qualità a centrocampo e anche un'alternativa importante nel settore avanzato, soprattutto dopo il trasferimento di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Per questo già a gennaio la società bianconera potrebbe decidere di rinforzare la rosa, evitando però di spendere nell'acquisto di cartellini.

Si parla ad esempio di un interesse concreto per Axel Witsel, mediano del Borussia Dortmund in scadenza di contratto a giugno 2022. Per quanto riguarda il possibile rinforzo in attacco, invece, la stampa sportiva spagnola in questi giorni ha lanciato l'indiscrezione di mercato secondo cui la Juventus starebbe valutando il profilo di Antoine Griezmann.

La punta Griezmann potrebbe trasferirsi in prestito alla Juventus a gennaio

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone sarebbe deluso dalle prestazioni fornite da Antoine Griezmann dal suo ritorno nel recente Calciomercato estivo. Il francese finora non è riuscito a incidere come ci aspettava, a parte il gol del pareggio realizzato al Milan in Champions League.

Per questo il tecnico argentino avrebbe deciso di valutare il francese nei prossimi mesi. Qualora dovesse continuare a non essere decisivo per l'Atletico Madrid, potrebbe avallare la sua cessione.

Griezmann si è trasferito all'Atletico Madrid dal Barcellona in prestito annuale con opzione per il secondo anno e obbligo di riscatto del cartellino.

La Juventus potrebbe considerare il suo arrivo solo se dovesse arrivare in prestito, riservandosi solo un diritto (e non un obbligo) di riscatto. Anche perché l'eventuale arrivo di Griezmann sarebbe un investimento importante pure per il monte ingaggi, per quanto la Juventus usufruirebbe del Decreto Crescita, ossia la disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Il resto del mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato provenienti dalla stampa spagnola che parlano di un possibile arrivo in prestito di Griezmann alla Juventus, al momento non trovano conferme fra i i giornali sportivi italiani. Pare difficile pensare infatti che la società bianconera vada a prelevare, anche in prestito, un giocatore che nel 2022 compirà 31 anni e dall'ingaggio pesante.

I bianconeri invece starebbero lavorando già per la prossima stagione all'acquisto di giovani di qualità: piacciono infatti per il centrocampo Aurelien Tchouameni e per il settore avanzato Dusan Vlahovic.