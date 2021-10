I club hanno cominciato a lavorare in vista della prossima sessione invernale di Calciomercato, anche approfittando della sosta per le Nazionali che, inevitabilmente, porta a delle riflessioni dopo la prima parte di campionato. Uno dei club che ha deluso maggiormente è sicuramente il Cagliari, pronto a bussare alle porte dell'Inter per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico, Walter Mazzarri. Il nome finito nel mirino dei rossoblu è quello di Danilo D'Ambrosio, che sta trovando poco spazio in nerazzurro, giocando solo qualche scampolo di gara quando si tratta di difendere il risultato.

Anche la Juventus starebbe lavorando sul mercato in prospettiva futura e l'obiettivo principale sarà rinforzare il centrocampo, con il grande sogno che risponde al nome di Fabian Ruiz.

Il Cagliari sarebbe su D'Ambrosio

Il Cagliari sta studiando insieme al proprio allenatore, Walter Mazzarri, subentrato da poco al posto di Semplici, come rinforzare la rosa in vista della prossima sessione invernale di calciomercato di gennaio. Uno dei nomi finiti nel mirino del club di Tommaso Giulini sarebbe quello di Danilo D'Ambrosio, molto stimato dallo stesso Mazzarri, che lo volle proprio all'Inter durante la sua avventura sulla panchina nerazzurra. Nel corso degli anni il difensore è diventato un pilastro dello spogliatoio, anche se negli ultimi mesi ha trovato poco spazio.

In particolar modo in questa stagione, infatti, il giocatore è stato sempre relegato in panchina da Simone Inzaghi. Solo due le presenze raccolte in campionato, giocando solo pochi minuti di gara. Per questo a gennaio il classe 1988 potrebbe lasciare Milano, con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il cartellino di D'Ambrosio, inoltre, potrebbe essere inserito in un'operazione più complessa. Non è un segreto, infatti, che al club meneghino piaccia il centrocampista uruguaiano Nahitan Nandez, già cercato nella scorsa sessione estiva di calciomercato, senza successo. L'agente del giocatore ha dichiarato, però, che a gennaio potrebbe andare via con una valutazione inferiore ai 30 milioni di euro richiesti due mesi fa.

Possibile, dunque, che 20 milioni più il cartellino di D'Ambrosio possa essere la proposta ideale per arrivare alla fumata bianca.

La Juventus sarebbe interessata a Fabian Ruiz

La Juventus è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo, visto che il centrocampo è sicuramente il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa prima parte della stagione. Il sogno dei bianconeri risponderebbe al nome di Fabian Ruiz, che sembra essere tornato su alti livelli con la maglia del Napoli. Lo spagnolo non è considerato incedibile, ma il patron Aurelio De Laurentiis, lo lascerà andare solo dinanzi a proposte superiori ai 50 milioni di euro e appare impossibile pensare a formule come quelle che hanno portato Locatelli e Federico Chiesa a Torino (prestito biennale con obbligo di riscatto), anche perché lo spagnolo è in scadenza a giugno 2023.