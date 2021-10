In queste ore la Juventus vive un nuovo momento di crisi dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Questo risultato ha portato molto nervosismo in tutto l'ambiente anche perché la squadra è sembrata priva di idee. Massimiliano Allegri, al termine, del match ha spiegato che più che altro si tratta di un problema mentale. Adesso il tecnico livornese dovrà essere bravo a rimettere insieme i cocci con l'aiuto anche della società. Ma durante la gara contro il Sassuolo non è mancato il nervosismo nemmeno tra i dirigenti bianconeri. Infatti, Pavel Nedved è stato sorpreso più volte dalle telecamere mentre discuteva animatamente.

Il vice presidente della Juventus era davvero infuriato e durante una ripresa televisiva è apparso mentre gridava e si rivolgeva con veemenza verso il presidente Andrea Agnelli, ma non si è potuto capire cosa stesse dicendo. Il numero uno della Juventus non ha reagito davanti alla sfuriata del suo vice. Dunque, la speranza è che presto si ritrovi la calma e l'ambiente si ricompatti per il bene soprattutto della squadra.

Wish the players showed the same passion as Nedved!! pic.twitter.com/BWAEViE2Cw — BI_1897 (@BI_1897) October 27, 2021

Fischi ai giocatori della Juventus

La sconfitta contro il Sassuolo ha generato molto nervosismo in casa Juventus a cominciare dalla dirigenza e in particolare da Pavel Nedved che è abbarso piuttosto arrabbiato.

Il Vicepresidente bianconero ha reagito in modo veemente dopo il ko contro i neroverdi e le immagini che lo ritraggono visibilmente arrabbiato hanno fatto il giro del web. Anche i tifosi bianconeri non hanno preso bene la pessima prestazione fornita contro la squadra di Dionisi, e, al termine della partita il pubblico ha fischiato sonoramente la squadra.

Adesso, i bianconeri dovranno ritrovare la strada giusta e Massimiliano Allegri avrà un gran lavoro da fare a cominciare dalla partita contro il Verona di sabato 30 ottobre. Per questa partita in modo particolare la Juventus dovrebbe fare a meno di Mattia De Sciglio. Il numero 2 juventino, nel corso del match contro il Sassuolo, si è fermato a causa di un fastidio alla gamba.

De Sciglio ha immediatamente chiesto il cambio ed è apparso un po' preoccupato. Il giocatore verrà sottoposto ad accertamenti e quasi certamente non sarà a disposizione per il match contro il Verona.

Bernardeschi dovrebbe recuperare

Per la gara contro il Verona, Massimiliano Allegri spera di recuperare Federico Bernardeschi. Il numero 20 juventino è un giocatore in grado di dare quell'equilibrio che è mancato contro il Sassuolo. Bernardeschi ha saltato il match contro i neroverdi dopo aver riportato un problema alla spalla nella gara contro l'Inter. Ma il suo stop sarebbe stato solo precauzionale e adesso dovrebbe tornare a disposizione. Inoltre, in queste ore, Massimiliano Allegri avrà modo di parlare con i suoi giocatori dei spiegare come certe partite non possano essere perse così come ha spiegato ieri 27 ottobre a Dazn: "Non esiste che la Juve prenda un gol così all'ultimo".