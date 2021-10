La Juventus disputerà l'ottava giornata di campionato contro la Roma all'Allianz Stadium domenica 17 ottobre alle ore 20:45. Sarà importante per i bianconeri vincere anche, perché in vetta alla classifica le altre squadre non stanno perdendo punti: su tutte il ​​Napoli, che in sette partite ha ottenuto altrettante vittorie, mentre distanza dei bianconeri dal primo posto è attualmente di 10 punti.

Di recente ha parlato di Juventus-Roma anche il vicepresidente bianconero Pavel Nedved, che ha anche rimarcato la bellezza del match dell'Allianz Stadium.

Ha poi sottolineato le tante critiche ricevute dalla società bianconera nella scorsa stagione e nell'inizio dell'attuale, affermando: "Spero si siano accorti che abbiamo comunque vinto uno scudetto due coppe, altri in 10 anni non hanno vinto niente". Nedved ha infatti rimarcato che le critiche devono essere giuste e che alla Juventus è normale convivere con responsabilità di vittoria.

Il vicepresidente ha però spiegato che se nel passato l'obiettivo era vincere con una rosa esperta, adesso invece si sta costruendo un progetto giovane importante.

Il vicepresidente della Juventus Nedved ha parlato anche di Fair Play Finanziario

"Abbiamo investito su giocatori forti, ci sono delle difficoltà ma il futuro è tutto dalla nostra parte", queste le dichiarazioni di Pavel Nedved al Salone del Libro di Torino.

Il vicepresidente della Juventus ha parlato anche del Fair Play Finanziario, sottolineando come sia un sistema che non funziona molto. Secondo Nedved infatti dovrebbe essere introdotto l'autofinanziamento ovvero ogni società dovrebbe investire quanto ha ricavato. In questo modo i bilanci societari rimangono in utile.

Nedved ha parlato anche del razzismo nel mondo del calcio.

Il vicepresidente bianconero ha avanzato un suggerimento: "La strada è quella di individuarli con le telecamere, come abbiamo allo Stadio. Basta avere un impianto, si tratta di investimenti minimi rispetto a quello che si spende per altre situazioni nel calcio".

Le prossime partite della Juventus

La Juventus dopo il match contro la Roma, sfiderà lo Zenit San Pietroburgo in Champions League in Russia.

Domenica 24 ottobre invece i bianconeri giocheranno a San Siro contro l'Inter, per poi giocare contro il Sassuolo e dopo col Verona. Gli ultimi due match prima della pausa delle nazionali saranno contro lo Zenit San Pietroburgo all'Allianz Stadium in Champions League e infine contro la Fiorentina in campionato.