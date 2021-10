Dopo la sconfitta subita contro il Sassuolo all'Alianz Stadium per 1-2, la Juventus deve riscattarsi subito. Adesso c'è la delicata trasferta di Verona, Allegri ha bisogno di ritrovare i tre punti. La sfida si giocherà sabato 30 ottobre a Verona alle 18.

La sconfitta contro il Sassuolo ha complicato i piani della Juventus per la corsa scudetto

La sconfitta subita con il Sassuolo ha complicato ulteriormente i piani della Juventus, dopo la vittoria contro la Roma e il pareggio con l'Inter a San Siro, sembravano essersi sistemate le cose soprattutto in difesa visto che la squadra non subiva più.

La partita di ieri però ha riportato a galla diverse lacune, si è sentita tanto l'assenza di Giorgio Chiellini, l'uomo in più per la difesa. Nonostante l'inizio avesse visto una Juventus propositiva, nella ripresa tutto si è capovolto con il vantaggio degli ospiti nei minuti finali del primo tempo.

Allegri ha a disposizione poco tempo per sistemare le cose, bisogna iniziare fin da subito, e adesso ci sarà la partita contro il Verona, gara da non sbagliare assolutamente per recuperare il terreno in classifica.

Verso la sfida di Verona, Allegri cerca l'immediato riscatto

La sfida tra il Verona e la Juventus, valida per la decima giornata della Serie A Tim, si giocherà sabato 30 ottobre alle ore 18.

Ci saranno collegamenti dallo stadio dove potremmo ascoltare le prime sensazioni dei protagonisti. Nel post match verranno riviste le eventuali reti oltre ad analizzare tutti gli episodi da moviola. Inutile dire che questa partita per Massimiliano Allegri è fondamentale, dopo la sconfitta subita contro il Sassuolo infatti c'è il bisogno di tornare a vincere anche se al Bentegodi non è una cosa semplice, Roma e Lazio ne sono uscite con le ossa rotte.

Possibile che Moise Kean possa ritornare titolare e far rifiatare Alvaro Morata, lo spagnolo è apparso in pessime condizioni nell'ultima partita. Dybala e Chiesa dovrebbero essere confermati in avanti così come a centrocampo Locatelli e McKennie. In porta tornerà Sczesny, possibile inserimento di Alex Sandro con Cuadrado sulle corsie.

Ecco la probabile formazione bianconera contro il Verona:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, McKennie; Dybala, Chiesa. All. Allegri.

Ovviamente questa non è certo che possa essere la formazione al cento per cento che scenderà in campo, da qui all'inizio del match le cose possono cambiare e ci potrebbero essere ulteriori variazioni di modulo e di uomini. La cosa più importante per la Juventus è tornare a vincere contro il Verona una partita che non si deve sbagliare assolutamente.