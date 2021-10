Juventus-Roma è una delle gare più attese della prossima giornata di Serie A dal momento che mette di fronte due formazioni forti e ben attrezzate, la partita si gioca il 17 ottobre alle ore 20:45.

Entrambe le compagini sono reduci da un successo ottenuto nell’ultimo impegno di campionato, con i padroni di casa che hanno superato per 1-0 il Torino nel derby della Mole mentre gli ospiti hanno avuto la meglio dell’Empoli tra le mura amiche per 2-0.

I bianconeri dopo una poco soddisfacente parte iniziale di stagione si sono ripresi e, tra campionato e Champions League, hanno ottenuto quattro successi consecutivi che hanno consentito loro di risalire fino al sesto posto in classifica.

Il distacco dalla vetta rimane comunque di 10 punti e quindi la gara contro i giallorossi diventa un’occasione importante per continuare la rincorsa verso le prime posizioni. I capitolini invece occupano attualmente la quarta piazza. Un eventuale risultato pieno nella trasferta di Torino potrebbe però lanciare i giallorossi verso le primissime posizioni e rappresenterebbe un’importante svolta dal punto di vista psicologico.

Le probabili formazioni di Juventus-Roma, in programma domenica 17 ottobre alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, valida per l’8^ giornata della Serie A 2021/2022, dovrebbero vedere coinvolti quasi per intero i componenti dei rispettivi organici dal momento che, con la pausa per gli impegni delle nazionali, i giocatori acciaccati possono avere più tempo per smaltire i rispettivi problemi fisici.

Qui Juventus

La Juventus dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, con Szczesny a protezione dei pali della propria porta.

Nel reparto arretrato Massimiliano Allegri può contare su tutti gli effettivi dell’organico e quindi in posizione centrale tre giocatori si giocano due posti da titolare. La scelta dovrebbe cadere su De Ligt e Bonucci con Chiellini destinato alla panchina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sulle corsie esterne probabile conferma di Danilo ed Alex Sandro già titolari nel derby.

Anche a centrocampo tutti a disposizione con Betancur e Locatelli, in vantaggio su Ramsey ed Arthur, che dovrebbero trovare spazio dal primo minuto. Sulle fasce dovrebbero giocare Cuadrado e Rabiot con Bernardeschi che può comunque sperare in una maglia da titolare.

In attacco ci sono gli unici dubbi per Allegri con Dybala e Morata che stanno smaltendo i problemi fisici accusati nelle ultime settimane. Se i due attaccanti dovessero essere convocati dovrebbero andare al massimo in panchina, con Chiesa e Kean probabile tandem titolare.

Qui Roma

La Roma dovrebbe sfidare i bianconeri con il 4-2-3-1, schierando Rui Patricio nel ruolo di estremo difensore titolare.

Nel reparto arretrato non ci sarà il lungodegente Spinazzola così come è in forte dubbio Smalling che nella gara contro l’Empoli ha accusato l’ennesimo problema muscolare. Le scelte per Jose Mourinho sono quindi quasi obbligate con Mancini ed Ibanez in posizione centrale con ai fianchi Karsdorp a destra e Vina a sinistra.

Per il resto il tecnico portoghese può vantare ampia possibilità di scelta. In mediana Cristante e Veretout sono in vantaggio su Diawara e Darboe e dovrebbero quindi giocare dal primo minuto.

In attacco dovrebbe essere disponibile anche Zaniolo che dovrebbe agire sulla destra in linea con Pellegrini e Mkhitaryan che partono favoriti rispetto al El Shaarawy. Come riferimento avanzato pochi dubbi sulla presenza di Abraham con Shomurodov e Mayoral a disposizione in panchina e pronti a entrare in campo in caso di necessità.

Probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Betancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Kean. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Kulusevski, Rugani, Ramsey, Pellegrini Lu., Mckennie, Arthur, Bernardeschi, Kajo Jorge.

Allenatore: Allegri.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini Lo., Mkhitaryan; Abraham. A disposizione: Fuzato, Kumbulla, Carles Perez, Calafiori, Reynolds, El Shaarawy, Villar, Shomurodov, Mayoral, Diawara, Darboe. Allenatore: Mourinho.