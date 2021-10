La Juventus è già al lavoro per la prossima stagione. La società bianconera infatti sta cercando di valutare gli investimenti da effettuare, la strategia dovrebbe rimanere sempre la stessa, ovvero l'acquisto di giovani di qualità. Si parla di un interesse concreto per il centrocampista del Monaco e della nazionale francese Aurelien Tchouameni, per la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic e per quella del Pisa Lorenzo Lucca. Tutti giocatori ventenni, ci potrebbero però essere delle eccezioni, in particolar modo per quanto riguarda il ruolo di portiere.

L'inizio di stagione di Szczesny è stato difficile, condizionato da errori evidenti contro Udinese e Napoli. Il nazionale della Polonia nelle ultime partite sembra aver ritrovato l'affidabilità ma rimangono dei dubbi per una sua eventuale conferma la prossima stagione. Il suo contratto a sette milioni di euro a stagione fino a giugno 2024 non agevola una sua partenza. Se dovesse arrivare un'offerta importante però potrebbe essere considerata. La Juventus starebbe valutando diversi giocatori come eventuali sostituti di Szczesny. Secondo la stampa spagnola la società bianconera potrebbe fare un'offerta all'Atletico Madrid per Oblak.

Possibile offerta per Oblak da parte della Juventus la prossima stagione

La Juventus potrebbe decidere di acquistare un nuovo portiere. Qualora dovesse partire Szczesny, la società bianconera potrebbe decidere di affidarsi ad un portiere di esperienza e di qualità. Si parla di un interesse concreto per il portiere sloveno dell'Atletico Madrid Oblak.

Il giocatore va in scadenza di contratto con la società spagnola a giugno 2023 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto. A giugno 2022 sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con l'Atletico Madrid e di conseguenza potrebbe essere acquistato a prezzo vantaggioso.

Oblak ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro sul suo contratto ma l'Atletico Madrid potrebbe cederlo a molto di meno in estate in caso di mancato prolungamento contrattuale. Il rischio infatti è perderlo a parametro zero nel 2023.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato riguardanti il possibile acquisto di Oblak da parte della Juventus non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. Difficile pensare che la società bianconera investa molto sull'acquisto di un portiere. Si valutano infatti soprattutto dei rinforzi importanti per centrocampo e settore avanzato. Come già anticipato ad inizio articolo la Juventus potrebbe acquistare Aurelien Tchouameni, valutato dal Monaco circa 40 milioni di euro. Per il settore avanzato il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che la Fiorentina potrebbe cedere per circa 60 milioni di euro. Costa circa 10 milioni di euro la punta del Pisa Lorenzo Lucca.