Esordio amaro per l'Inter di Simone Inzaghi in Champions League. Nella prima giornata della fase a gironi, i nerazzurri perdono a San Siro per 0-1 contro il Real Madrid. Decide una rete all'89esimo minuto del brasiliano Rodrygo. Buona la gara dei lombardi, che impegnano più di una volta il portiere degli spagnoli Courtois ma, alla fine, i 3 punti vanno ai Blancos. Nell'altra gara del girone lo Sheriff batte lo Shakhtar Donetsk allenato dall'italiano De Zerbi per 2-0. Il tecnico dell'Inter, Inzaghi, si è presentato, dopo il triplice fischio, ai microfoni di Prime Video per commentare la sconfitta dei suoi: ''Sul gol di Rodrygo dovevamo prestare più attenzione", ha affermato l'allenatore, sottolineando che mancava un minuto al termine della partita.

Le parole di Inzaghi

Simone Inzaghi, dispiaciuto per la sua prima sconfitta in gare ufficiali sulla panchina dell'Inter, ha commentato lo 0-1 incassato dal Real Madrid dichiarando al termine della partita che la sua squadra deve guardare avanti e concentrarsi su come ha tenuto il campo contro gli spagnoli. "Alla squadra avevo chiesto personalità e coraggio e li abbiamo avuti", ha affermato l'ex mister della Lazio. L'Inter è sbattuta più volte contro il muro eretto dal portiere Courtois, che ha neutralizzato numerose conclusioni dei nerazzurri. Inzaghi ha evidenziato, alla fine dell'incontro, la prestazione dell'estremo difensore belga. L'allenatore dei lombardi si è definito dispiaciuto per i tifosi accorsi in massa a San Siro per sostenere la squadra, oltre che per i suoi calciatori che hanno dato il massimo sul rettangolo verde di gioco.

Inzaghi ha aggiunto che quando si affrontano compagini come il Real Madrid non si può abbassare la concentrazione nemmeno per un attimo perché si viene puniti ed è ciò che è accaduto all'Inter all'89esimo minuto con il gol del brasiliano Rodrygo. Il mister dei nerazzurri guarda al futuro con ottimismo e positività, dichiarando di essere fiducioso per quanto riguarda la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, rimarcando l'aggressività messa in campo con i Blancos.

Ora il Bologna

Dopo la parentesi di Champions League, per l'Inter è tempo di rituffarsi al campionato. I nerazzurri hanno conquistato 7 punti nelle prime tre giornate, frutto delle due vittorie contro Genoa, per 4-0 all'esordio, e a Verona, per 3-1, e del pareggio esterno a Marassi con la Sampdoria per 2-2. I lombardi, passati in vantaggio per due volte, sono stati ripresi dai blucerchiati. Gli uomini di Simone Inzaghi torneranno in campo a San Siro sabato 18 settembre 2021 alle ore 18 affrontando il Bologna dell'ex calciatore dell'Inter, Sinisa Mihajlovic.