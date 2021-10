È il giornale sportivo Tuttosport ad aggiornare circa la situazione di Kessie in casa Milan. Il centrocampista, pilastro del centrocampo di Pioli, è da qualche mese in ballo per il rinnovo di contratto, ma senza mai fare passi avanti. Il timore della società è che si ripeta un altro caso Donnarumma, cioè con il giocatore che se ne va a giugno a zero. Sarebbe quindi pronta a vendere il centrocampista ivoriano a gennaio.

Che cosa chiede il calciatore?

Secondo quanto riportato a fine agosto dalla Gazzetta dello Sport i rossoneri avrebbero offerto al centrocampista un nuovo contratto con ritocco dell'ingaggio che sarebbe potuto salire fino a 6-6,5 milioni di euro a stagione, considerati tutti i bonus inseriti.

Ma Kessie ne avrebbe richiesti 7 netti (con la possibilità di arrivare fino a 8.5 con l'inserimento di vari bonus), complice il peso sempre più centrale che ha nella squadra milanese e il possibile interessamento di un forte club straniero che gli permetterebbe di poter forzare la mano con la società rossonera. Non è chiaro di quale club si tratti. Molto probabilmente la squadra in questione è il Paris Saint Germain, anche se non va escluso completamente l'interessamento del Liverpool e del Tottenham, che seguivano il calciatore già questa estate.

Le mosse della società milanista

Il Milan non sarebbe intenzionato ad assecondare le richieste del calciatore. Lo sforzo economico sarebbe troppo alto per una società - caratteristica del resto condivisa un po' da tutti i club italiani - che deve stare attenta a far quadrare i conti e che si muove sul mercato nell'ottica della sostenibilità e dell'autofinanziamento.

Il problema ora è il rischio di perdere il giocatore a giugno, cioè al termine del contratto. A quel punto Kessie sarebbe libero di accasarsi ovunque voglia - anzi, ovunque ci sia una squadra disposta ad accettare le sue richieste economiche - a parametro zero, cioè senza che il Milan percepisca un centesimo dall'addio del giocatore.

Un po' come è successo con Donnarumma durante la scorsa sessione estiva di mercato, che ha salutato i rossoneri e se n'è andato al Paris Saint Germain a costo zero. Per questo motivo la società avrebbe ventilato l'ipotesi di una cessione del centrocampista ivoriano già durante la prossima finestra invernale di mercato, che si aprirà il 3 gennaio e terminerà il 31 dello stesso mese.

Certo è che la situazione inizia a farsi incandescente in casa Milan. Kessie ha saltato l'ultima trasferta di Bologna per un'influenza che molti hanno visto come una finta indisposizione dovuta all'insofferenza causata da questa situazione di sospensione rispetto all'ingaggio, anche se si tratta di una notizia non verificabile. C'è anche chi, all'interno del club, invoca una linea dura nei confronti del centrocampista, una linea che abbia come obiettivo quello di fargli capire che il suo posto come titolare non è garantito e che, anzi, potrebbe vedere assai poco il campo nel prossimo futuro.

Qualunque sia l'esito di questa situazione, il Milan si trova fra le mani - pochi mesi dopo l'affaire Donnarumma - un'altra rischiosa gatta da pelare.