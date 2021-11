La polizia francese ha fermato in stato di arresto la calciatrice del Paris Saint Germain e della nazionale francese Aminata Diallo. L'accusa sarebbe quella di aver assoldato due persone perché aggredissero a colpi di spranga la compagna di club e di nazionale Kheira Hamraoui per poter prenderle il posto nel centrocampo del club parigino.

I fatti

Giovedì scorso (il 4 novembre) Hamraoui è stata riaccolta nel Paris Saint Germain (negli ultimi cinque anni era stata al Lione e al Barcellona) con una cena di squadra in un ristorante parigino. Al termine, è tornata a casa accompagnando proprio Aminata Diallo e un'altra compagna del club.

Nei pressi della sua abitazione sarebbe avvenuta l'aggressione. Due uomini mascherati hanno affiancato l'auto di Diallo che era alla guida, hanno trascinata Kheira Hamraoui fuori dal veicolo e uno di loro ha iniziato a colpirla con una spranga, provocandole ferite alle gambe e alle mani che l'hanno costretta in ospedale con diversi punti di sutura. Infatti, in occasione del turno di Champions League di martedì 9 novembre la calciatrice è stata costretta ad assistere al match (vinto dal PSG per 4 a 0 contro il Real Madrid) dalla tribuna, mentre Diallo ha preso proprio il suo posto in campo.

Le indagini e l'arresto

Le indagini che hanno condotto Diallo in carcere non sono ancora concluse, per cui non è del tutto chiaro il movente che avrebbe spinto la calciatrice a compiere il brutto gesto.

Gli inquirenti ritengono molto probabile la pista della rivalità interna tra le due calciatrici che occupano la stessa posizione nel centrocampo del club parigino.

La polizia di Versailles ha ascoltato entrambe le altre due calciatrici presenti in macchina al momento dell'aggressione di Hamraoui e nella mattina di martedì 9 novembre ha diramato un mandato d'arresto per Aminata Diallo che ha preso alla sprovvista lo stesso club, il quale in un comunicato ufficiale emesso poco tempo dopo, ha preso atto dell'arresto e ha comunque espresso la volontà di collaborare con la polizia.

Inoltre, il testo della nota aggiunge: "Il Paris Saint-Germain condanna fermamente le violenze commesse. Da giovedì sera 4 novembre il Club ha adottato tutte le misure necessarie per garantire la salute, il benessere e la sicurezza dei propri giocatori. Il Paris Saint-Germain sta collaborando con la Versailles SRPJ per fare luce sui fatti.

Il Club è attento all'andamento della procedura e studierà il seguito da dare ad essa".

Si tratta quindi di una vicenda che, oltre ad avere pesanti conseguenze giudiziarie, porterà probabilmente al licenziamento di Aminata Diallo da parte del club parigino e a una dura sanzione pecuniaria.