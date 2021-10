Il Milan lavora sul fronte mercato e soprattutto su quello dei rinnovi. La società rossonera ha l'obiettivo di mantenere tutti i componenti della rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Il rinnovo più spinoso in casa rossonera è certamente quello di Frank Kessié, che non ha ancora trovato un accordo con il club di Via Turati; infatti, c'è una distanza che ad oggi sembra incolmabile tra l'offerta dei rossoneri di 5/5,5 milioni e la richiesta dell'entourage del Presidente che chiede ben 8 milioni di euro; a ciò si unisce il possibile interesse del Paris Saint Germain, che dopo Donnarumma vuole sottrarre ai rossoneri un altro pezzo da novanta e completare un centrocampo già di altissimo livello.

Viste le difficoltà di portare avanti la trattativa del rinnovo contrattuale del mediano ivoriano, la dirigenza rossonera con a capo Massara e Maldini sta varando diverse alternative, così da non rimanere a mani vuote in caso di rottura con Kessié.

Per questo i rossoneri, vorrebbero anticipare l'arrivo di Yacine Adli già nel mese di gennaio, centrocampista del Bordeaxu molto seguito nella scorsa sessione di Calciomercato ed acquisto in estate. Adesso però la situazione ha avuto una piega inaspettata e non è escluso un possibile arrivo già a gennaio del centrocampista, così da colmare un'ipotetica partenza di Kessie, sponda Parigi.

Milan-Atalanta, conferme per Leao e Rebic

Intanto, i rossoneri lavorano sul campo per continuare la scalata in campionato ed andare subito avanti dopo il ko amaro in Champions contro l'Atletico.

Ma per l'undici di Pioli si prospetta un impegno ostico, contro l'Atalanta di Gasperini, reduce dalla vittoria europea contro lo Young Boys.

Per quanto concerne la possibile formazione, buone notizie per Pioli che ritrova Kjaer e Diaz che dovrebbero esser schierati dal 1'minuto nel 4-2-3-1 del tecnico rossonero: Maignan tra i pali; difesa a quattro formata da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez.

A centrocampo, spazio alla coppia Kessie-Tonali, mentre in attacco confermato Rebic, supportato da Salaemakers, Diaz e Leao, che vive un grande momento di forma. Ancora panchina per Olivier Giroud, non ancora al top della condizione dopo il covid, che non ha permesso all'attaccante francese di essere al 100% in queste settimane.

Anche Gasperini ha i suoi problemi, visto il grave infortunio di Gosens che terrà il tedesco fuori dai campi per almeno un mese e mezzo. Il Gasp dovrebbe confermare il 3-4-2-1 che tanto bene ha fatto in Champions, con il tridente formato da Zapata, Malinowski e Pessina, autore del gol vittoria in Champions. Recupera anche Luis Muriel, che parte dalla panchina e che potrebbe risultare un'arma fondamentale a partita in corso.