Dopo il pareggio per 1 a 1 ottenuto a Milano contro l'Inter di Simone Inzaghi, continuano ad arrivare importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sul web, la Juventus sarebbe interessata a ingaggiare un centrocampista di qualità per rinforzare il reparto mediano, reparto che ha avuto numerose difficoltà negli ultimi anni. Non sono state infatti poche le critiche dei tifosi bianconeri al gioco espresso dalla Juventus. La società bianconera starebbe monitorando alcuni profili di grande caratura internazionale e tra questi ci sarebbe anche Toni Kroos, fortissimo centrocampista che milita nelle fila del Real Madrid e della nazionale tedesca.

Mercato Juventus, possibile duello con il Manchester City per Toni Kroos

Secondo a indiscrezioni che arrivano dalla Spagna Toni Kroos potrebbe lasciare il Real Madrid, dal momento che non ha ancora rinnovato il contratto con i Blancos, contratto in scadenza nel 2023. Sull'ex giocatore del Bayern Monaco, certamente uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo, ci sarebbero Juventus e Manchester City. Per il club bianconero sarebbe comunque molto difficile arrivare ad accaparrarsi il suo cartellino. Kroos, infatti, avrebbe un ottimo rapporto con l'attuale tecnico del Manchester City Joseph Guardiola. La Juventus, dunque, potrebbe ripiegare su Paul Pogba, centrocampista classe 1993 che milita nelle fila del Manchester United e della nazionale francese.

Da tempo il giocatore manderebbe segnali di simpatia al club bianconero, dal momento che è rimasto ancora molto attaccato all'ambiente. Non si esclude che sia lui il prossimo colpo di mercato della Juventus per rinforzare il centrocampo. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nei prossimi giorni.

Juventus, possibile il passaggio di Luis Alberto all'Inter

Un altro giocatore spesso accostato alla Juventus per il reparto mediano è Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo classe 1992 non viene considerato un titolare dal tecnico della Lazio Maurizio Sarri e potrebbe lasciare Roma già nella prossima sessione di Calciomercato invernale.

Su di lui, comunque, ci sarebbe anche l'Inter: Simone Inzaghi, infatti, è un suo grande estimatore e lo avrebbe chiesto alla dirigenza nerazzurra. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate, l'Inter potrebbe mettere sul piatto Hakan Calhanoglu per convincere Lotito a privarsi del suo gioiello. A gennaio potremmo dunque assistere ad uno scambio sull'asse Roma-Milano.