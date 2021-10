Vigilia di campionato per il Crotone che nella giornata di sabato 16 ottobre (ore 14:00) ospiterà all'Ezio Scida il Pisa capolista. Una gara che vedrà diverse assenze tra le due formazioni con particolare interesse a quella degli "squali". La società rossoblù, a seguito del ricorso presentato in merito alla situazione dell'attaccante Emmanuel Rivière, ha comunicato la risoluzione del contratto in essere con lo stesso calciatore.

Crotone e Rivière: le strade si separano

Dopo una sola stagione si conclude non nel migliore dei modi l'esperienza tra il Crotone e l'attaccante del Martinica Emmanuel Rivière.

La punta, mai rientrata in città e assente anche nel ritiro estivo, ha deciso di intraprendere il muro contro muro con la dirigenza rossoblù. La stessa società ha presentato ricorso presso il Collegio arbitrale costituito presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B che ha accolto la richiesta del Crotone in merito al grave inadempimento da parte del tesserato. Lo stesso Crotone ha così comunicato la risoluzione del contratto con Emmanuel Rivière a decorrere dalla data del 13 agosto 2021.

Crotone e Pisa con diverse assenze

La gara dell'ottava giornata tra Crotone e Pisa sarà caratterizzata da diverse assenze. Per i rossoblù non saranno della gara il difensore Samuele Canestrelli, squalificato per un turno dal Giudice Sportivo, e il difensore Mario Paz, infortunato.

Assente anche il centrocampista e capitano Ahmad Benali per il quale i tempi di recupero sono stati stimati a seguito degli esami strumentali in venti giorni. Per il Pisa non sarà della gara il centrocampista Robert Gucher, diventato nei giorni scorsi padre e attualmente in permesso da parte della società toscana. A fare il suo rientro tra le fila dei calabresi è però l'esterno Marco Sala, assente nell'ultimo match interno del Crotone contro l'Ascoli.

Modesto senza scelta, serve una vittoria

A suonare la carica nella conferenza stampa del prepartita è stato il tecnico rossoblù Francesco Modesto, che ancora attende di potere festeggiare il primo successo stagionale. "Alibi zero, ho a disposizione una rosa di professionisti, chi ha la possibilità di fare una partita del genere deve avere stimoli.

Se vi sono problemi, ho difensori che comunque hanno già giocato. Cuomo sta bene, Mondonico lo abbiamo visto giocare, c’è Vicentin, chi può interpretare i ruoli li abbiamo“. Un Crotone che non vince da ormai dieci gare ufficiali scenderà in campo contro la capolista, imbattuta e forte di 19 punti in classifica. A confortare i rossoblù sono però i due precedenti che vedono gli squali forti di un pareggio e una vittoria nelle uniche due gare disputate nella storia recente tra i due club.