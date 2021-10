Mantenere i top player in rosa è fra le intenzioni dell'Inter, che dopo un'estate di cessioni importanti - come Hakimi e Lukaku - non ha alcuna intenzione di perdere gli altri pezzi pregiati della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Tra i rinnovi più caldi in casa nerazzurra c'è certamente quello di Nicolò Barella, leader del centrocampo dell'Inter e che ha ormai raggiunto uno status internazionale. Come riporta la Gazzetta dello Sport, le parti sarebbero vicine alla fumata bianca ed al rinnovo contrattuale a 6 milioni di euro fino al 2024, un aumento sostanziale rispetto agli attuali 2,5 milioni.

All'ex centrocampista del Cagliari sarebbe stata promessa anche la fascia del capitano dopo l'addio di Handanovic e l'arrivo di Onana, che sarebbe ormai vicinissimo a vestire i panni di nuovo portiere dell'Inter.

Oltre al rinnovo del centrocampista italiano, perno anche della Nazionale del ct Roberto Mancini, la dirigenza dei nerazzurri sta lavorando anche ai rinnovi di Lautaro Martinez e di Marcelo Brozovic, con l'obiettivo di trovare l'intesa con entrambi i giocatori.

Più complicato sarebbe quello di Ivan Perisic; infatti, i nerazzurri stanno monitorando diverse piste per la successione del croato e tra quelle di maggior rilievo, spicca quella di Marcos Alonso, esterno spagnolo del Chelsea che da tempo è accostato alla società nerazzurra.

Lazio-Inter: possibile chance per Gagliardini, Inzaghi spera in Lautaro

Intanto, i nerazzurri stanno preparando la difficile sfida di campionato dell'Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri, in un vero e proprio scontro con il passato per l'attuale tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, che ha iniziato la sua carriera sulla panchina biancoceleste.

Per quanto riguarda la formazione, Inzaghi dovrebbe confermare il suo 3-5-2 con due dubbi legati alla presenza di Calhanoglu e Lautaro Martinez, affaticati dopo le sfide con le rispettive Nazionali: Handanovic tra i pali; difesa a tre formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo, confermato Brozovic, coadiuvato da Barella e Calhanoglu (in ballottaggio con Gagliardini), mentre sulle corsie spazio a Dimarco e Dumfires, in vantaggio su Damian.

In attacco, tutto gira attorno alla presenza del Toro: in caso di esito positivo, il dieci nerazzurro comporrà il tandem offensivo con Edin Dzeko, mentre in caso negativo, sarà Perisic ad agire da seconda punta accanto al bomber bosniaco.

In casa Lazio, Maurizio Sarri punta tutto sul suo 4-3-3 e su Ciro Immobile che ritorna dopo aver saltato le sfide della Nazionale; accanto al bomber biancoceleste spazio a Felipe Anderson e Pedro, mentre a centrocampo confermati Luis Alberto e Milinkovic Savic, autore di quattro reti nei precedenti contro i nerazzurri.