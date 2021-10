Per il Crotone di Francesco Modesto ell'ottava giornata di Serie B 2021-2022 sono arrivati tre punti fondamentali: gli squali, all'Ezio Scida, sono riusciti a superare la capolista Pisa per 2-1 grazie alle reti siglate da Samuele Mulattieri e da Niccolò Zanellato. Inutile ai fini del risultato il gol nel finale di primo tempo di Idrissa Touré.

Ottenuto il primo successo stagionale, la squadra rossoblù sarà impegnata nella giornata di venerdì 22 ottobre alle ore 20:30 in casa dell'Alessandria, in uno scontro salvezza.

Crotone in cerca del terzo risultato positivo

Dopo il pareggio per 2-2 giunto nella settima giornata contro l'Ascoli e la vittoria per 2-1 dell'ultima giornata contro il Pisa, il Crotone cercherà il suo terzo risultato utile consecutivo nella trasferta di Alessandria.

Avversaria sarà la squadra allenata da Moreno Longo che è uscita battuta nell'ultimo turno dal campo del Como per 2-0.

Una gara che, diversamente dai pronostici estivi, rappresenterà in questo momento una sfida salvezza, con i grigi fermi a quota 4 punti e gli squali appena saliti a quota 7 lunghezze. In palio ci sono tre punti importanti per il cammino stagionale delle due formazioni, entrambe chiamate alla vittoria.

Crotone e Alessandria, sfida inedita

Con l'Alessandria approdata in Serie B dopo ben 46 anni, la gara contro il Crotone rappresenterà una prima assoluta. Mai prima d'ora i due club si erano affrontati in gare ufficiali, in quanto i calabresi erano approdati per la prima volta nel torneo cadetto solamente nella stagione 1999-2000 con il tecnico Antonello Cuccureddu.

I grigi negli ultimi due decenni hanno disputato solamente tornei di terza serie, mentre per squali nel corso degli anni hanno totalizzato 15 partecipazioni alla Serie B e tre nel campionato di Serie A.

Donsah suona la carica

A prendere la parola in casa Crotone nella giornata di lunedì è stato uno dei protagonisti, in campo, del match contro il Pisa, ovvero il centrocampista Godfred Donsah, le cui parole sono state riprese dal sito ufficiale della società calabrese: «Grazie a Dio che abbiamo vinto con la capolista.

Mi sto inserendo piano piano bene, l’ambiente mi accoglie, il mister mi da le indicazioni, qui in Serie B è un campionato tosto, anche i ragazzi che sono qui da diverso tempo mi stanno aiutando molto, quindi mi sto trovando bene. Siamo giovanissimi, poi altri sono della Primavera, altri hanno giocato tanti anni, ci stiamo aiutando a vicenda».

Al netto di eventuali recuperi, Godfred Donsah potrebbe ritagliarsi una maglia da titolare nella gara di Alessandria, dove oltre alle qualità e alla freschezza potrebbe fare comodo alla squadra anche un bagaglio di esperienza come la sua.