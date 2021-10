Si avvicina l'ottava giornata di Serie A, la quale è in programma prevalentemente nel weekend fra il 16 e 17 ottobre (con un posticipo lunedì 18), e i vari allenatori sono alle prese con vari dubbi di formazione.

La situazione del Milan

Il Milan è pronto a riabbracciare Zlatan Ibrahimovic. Questo giovedì, lo svedese è ritornato in gruppo e potrebbe esser convocato per la sfida di sabato contro il Verona. Il "totem" rossonero sarà a disposizione per la sfida di Champions contro il Porto, crocevia fondamentale per le sorti dei rossoneri in Champions.

Nonostante gli infortuni di Maignan e Theo, Pioli sorride in quanto recupera anche Calabria. Il tecnico rossonero per la sfida di campionato contro la formazione guidata da Tudor dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1 con il ballottaggio in attacco tra Rebic e Giroud; infatti, l'attaccante francese è tornato a disposizione dopo i problemi alla schiena e si candida per un posto da titolare, supportato da Diaz, Saelemakers e Leao, vero uomo in più dei rossoneri in questa prima parte di stagione.

Verso Lazio-Inter

Intanto, l'altra parte di Milano, ovvero l'Inter è pronta al big match dell'Olimpico contro la Lazio. La sfida è in programma sabato, alle ore 18. Inzaghi dovrà scogliere gli ultimi dubbi per quanto riguarda il partner offensivo di Edin Dzeko, viste le condizioni non perfette di Correa e il ritardo nel rientro a Milano di Lautaro Martinez, causa impegni con l'Argentina.

Il tecnico nerazzurro in caso di assenza dei due sudamericani, potrebbe proporre un 3-5-2 con Perisic nel ruolo di seconda punta.

Intanto, i biancocelesti riabbracciano Ciro Immobile, che dopo aver saltato l'ultima di campionato contro il Bologna e le sfide di Nations League con l'Italia, è pronto a ritornare al centro dell'attacco nel 4-3-3 della Lazio di Maurizio Sarri.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Juve-Roma: Dybala verso la panchina, dubbio Abraham

L'altro big match dell'ottava giornata di Serie A sarà tra Juventus e Roma, in cui entrambe hanno alcuni problemi di formazione.

I bianconeri di Max Allegri potrebbero non avere a disposizione i vari sudamericani, reduci dagli impegni con le Nazionali. Una buona notizia arriva sul fronte Paulo Dybala: infatti, il dieci argentino dovrebbe strappare la convocazione per la sfida contro i giallorossi; discorso opposto per Morata che dovrebbe ritornare per la sfida contro l'Inter.

Allegri dovrebbe così optare per un 4-4-2 con il tandem offensivo formato da Chiesa e Kean, con Dybala inizialmente in panchina e pronto a subentrare.

Problemi anche in casa Roma, con Mourinho che spera nel recupero di Tammy Abraham, uscito per un problema alla caviglia nel match dell'Inghilterra contro l'Ungheria. L'infortunio non sembrerebbe serio, ma la presenza del 9 giallorosso è a rischio; intanto, lo "Special One" recupera Zaniolo e Pellegrini, pronti a formare insieme a Mkhitaryan il trio di trequartisti alle spalle di Shomurodov, allertato in caso di forfait di Abraham.