La nazionale italiana di Roberto Mancini ha vinto l'Europeo grazie ad un gioco piacevole, ma anche alla qualità dei giocatori. Basti pensare al centrocampo, formato da giocatori come Jorginho, Barella, Locatelli, Cristante e Verratti. Proprio il mediano pescarese rappresenta tuttora uno dei riferimenti della nazionale italiana, anche per l'età anagrafica, visto che a novembre compirà 30 anni. Nel 2012 fece molto discutere il suo trasferimento dal Pescara al Paris Saint Germain. Il centrocampista fu vicino all'approdo al Napoli e alla Juventus, ma alla fine decise di accettare l'offerta della società francese.

Da oramai quasi dieci anni è quindi al Psg, dove è destinato a rimanere fino a fine carriera. Lo ha dichiarato proprio Verratti in una recente intervista alla stampa francese. Il centrocampista ha infatti sottolineato che gli rimangono poche stagioni da giocatore professionista e che continuerà a giocare nella società francese. Ha quindi scartato la possibilità di un ritorno al Pescara, sottolineando come in Abruzzo ci vada per andare a trovare la famiglia o gli amici o in vacanza.

Il centrocampista Verratti ha dichiarato che rimarrà al Psg

"So solo che mi rimangono pochi anni di carriera da professionista e che resterò per sempre qui. Ogni tanto a Pescara ci ritorno, sì, ma solo per la famiglia, il mare, la montagna e gli amici.

Ormai è da un bel po' di tempo che sono in questa grande città". Queste le dichiarazioni di Marco Verratti alla stampa francese. Il centrocampista ha quindi confermato la volontà di continuare a giocare al Paris Saint Germain. Il giocatore ha un contratto con la società francese fino a giugno 2024, di conseguenza, per almeno tre anni dovrebbe continuare a giocare in Francia.

Come dicevamo, Marco Verratti si è trasferito al Paris Saint Germain nella stagione 2012-2013 e fino ad adesso ha disputato 226 partite con la società francese, segnando cinque gol. Ha vinto numerose competizioni nazionali con il Psg, manca però la tanto attesa Champions League, sfiorata due stagioni fa quando, in finale, i francesi vennero sconfitti dal Bayern Monaco.

Le competizioni vinte da Verratti

Il centrocampista Marco Verratti, all'età di 20 anni ha vinto un campionato di Serie B con il Pescara, prima del trasferimento al Paris Saint Germain. maglia con la quale ha conquistato 7 scudetti, a cui bisogna aggiungere 8 Supercoppe francesi, 6 Coppe di Lega francesi e 6 Coppe di Francia. Con la nazionale italiana, invece, ha vinto recentemente l'Europeo. Statistiche importanti per il centrocampista del Paris Saint Germain che, negli ultimi anni, è stato condizionato anche da alcuni infortuni muscolari.