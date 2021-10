La Juventus dopo un inizio di stagione difficile dal punto di vista del gioco e dei risultati è riuscita a vincere ben quattro partite consecutive, tre di campionato ed una di Champions League. Importante soprattutto il successo contro il Chelsea campione d'Europa, anche se non sono mancate le polemiche per il gioco difensivo impostato dal tecnico Massimiliano Allegri. Il gol decisivo è stato realizzato da Federico Chiesa, oramai certezza della società bianconera. Il nazionale italiano si sta confermando anche in questo inizio di stagione dopo un grande Europeo disputato con la nazionale italiana.

Nelle ultime settimane si è parlato di un interesse concreto di diverse società inglesi per il centrocampista, fra queste il Manchester United e il Chelsea. A queste potrebbe aggiungersi anche il Newcastle, acquistato recentemente da un fondo saudita. La proprietà del Newcastle è attualmente la più ricca fra le società di calcio e non avrebbe problemi ad acquistare il centrocampista della Juventus. A parlare di una possibile offerta delle società inglesi per Chiesa è stato il giornalista sportivo Gianni Balzarini, che ha sottolineato che sarà difficile per la società bianconera resistere a eventuali offerte importanti per il centrocampista bianconero.

'Se dovesse arrivare offerta da 100 milioni per Chiesa, sarebbe difficile resistere per la Juventus'

"La Juventus dovrà essere brava a resistere agli assalti delle grandi squadre della Premier League. Non penso tanto al Manchester City, dove si gioca un calcio ragionato, quanto all'interesse di Manchester United e Chelsea". Queste le dichiarazioni di Gianni Balzarini in una recente intervista in merito ad un possibile offerta da parte delle società inglesi per Federico Chiesa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Secondo il giornalista sportivo anche il Newcastle che è stato acquistato da un fondo saudita potrebbe provare ad acquistare il centrocampista bianconero. Ha poi aggiunto: "Se dovesse arrivare un'offerta da 100 milioni di euro, sarebbe difficile resistere per la Juventus".

Il giornalista sportivo ha infatti spiegato che se la società bianconera dovesse rifiutare un'offerta importante per Chiesa sarebbe poi costretta ad adeguare l'ingaggio del centrocampista.

Di conseguenza l'unico modo per tenere il nazionale italiano sarebbe quello di incrementare il suo stipendio.

Paulo Dybala sarebbe vicino al prolungamento di contratto con la Juventus

Attualmente la Juventus però riterrebbe incedibile Federico Chiesa. Molto dipenderà dalla volontà della società bianconera di adeguare l'ingaggio del centrocampista, magari avvicinandolo a quello di Paulo Dybala. A tal riguardo l'argentino sarebbe vicino al prolungamento contrattuale con la società bianconera. Dovrebbe guadagnare circa 8 milioni di euro a stagione più di 2 di bonus per le prossime cinque stagioni.