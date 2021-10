La classifica spettatori della Serie B, parla chiaro: con le curve assenti quasi dappertutto, la media è naturalmente crollata rispetto agli anni precedenti al Covid, ma ci sono delle tifoserie che stanno avendo comunque dei buoni risultati.

Lecce: media più alta e record di spettatori

Ad esempio è il caso di Lecce, dove al momento si registra una media spettatori di 6.546. Fino a questo punto del campionato, il pubblico salentino è quello più presente sugli spalti. Un dato che comunque è stato modificato al rialzo grazie ai quasi nove mila tifosi presenti al big match di venerdì contro il Monza: 8.442 tifosi sono stati presenti al Via del mare.

Questo numero, finora, rappresenta il record di spettatori per l'intero campionato di Serie B. Un aumento considerevole anche rispetto alle stesse partite dei giallorossi al Via del mare: per Lecce- Como erano presenti 6.192 spettatori, per Lecce- Alessandria erano 5.003 i tifosi presenti sui gradoni.

La classifica spettatori di Serie B

Dopo il Lecce, primo in questa particolare classifica spettatori, spunta il Frosinone secondo con 5.603 spettatori di media. Chiude il podio il Parma che per ora vanta soltanto 5.459 spettatori dopo 3 gare giocate in casa. Inutile dire che per i ducali, questo risultato è assolutamente deludente.

Al quarto posto, il Cosenza con 5.181 tifosi presenti in media allo stadio, seguito da Reggina (5.159), Brescia (4.125), Pisa (4.120), Ascoli (4.099), Ternana (4.086) e Benevento (3.823).

Finita, questa prima parte della classifica spettatori, sono presenti poi le tifoserie della seconda parte di classifica. Si tratta di Spal (3.397), Perugia (3.360), Vicenza (3.048). Dal quattordicesimo posto in poi di questa speciale graduatoria, nessuna tifoseria riesce a superare nemmeno le 3 mila presenze in media allo stadio: Cremonese (2.797), Monza (2.281), Alessandria (2.202), Crotone (2.069).

Le ultimissime in classifica spettatori sono: Como (2.044), Cittadella (1.540), Pordenone (1.278). Cittadella e Pordenone sono le uniche due che non superano le 2 mila presenze allo stadio in media. Infine è proprio dei veneti il record negativo di tifosi allo stadio in una singola gara di Serie B: soltanto 1.788 tifosi contro il Vicenza.

Dopo la pausa, torna il campionato di Serie B

Dopo la pausa dovuta alle nazionali, torna il campionato cadetto con la capolista Pisa (che ancora non ha mai perso in campionato) che giocherà sul campo del Crotone. Il Lecce giocherà ad Ascoli.

La Reggina giocherà a Vicenza, mentre il Cosenza ospiterà il Frosinone. Il Brescia giocherà a Perugia. Interessante, in fondo alla classifica, il match tra le due neopromosse: Como e Alessandria.