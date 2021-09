La Juventus la prossima stagione potrebbe decidere di effettuare acquisti in diversi settori. Si parla infatti di possibili rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato. Soprattutto la mediana continua ad avere evidenti difficoltà dal punto di vista del gioco. Manca qualità e contro il Milan lo si è notato molto. Per questo si valuta un possibile investimento pesante a centrocampo. Potrebbe arrivare anche una punta importante per integrare il settore avanzato, il preferito sembra essere Vlahovic. Secondo le ultime indiscrezioni la Juve potrebbe acquistare anche un difensore centrale, soprattutto se de Ligt dovesse lasciare la società bianconera.

Piace molto Antonio Rudiger , che va in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2022. Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento contrattuale. Secondo la stampa spagnola però, il difensore potrebbe lasciare il Chelsea già durante il Calciomercato invernale. Il Paris Saint Germain starebbe valutando il suo acquisto e potrebbe presentare un'offerta da 30 milioni di euro.

Il difensore Rudiger potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli Antonio Rudiger potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain durante il calciomercato invernale. In questo inizio di stagione i francesi stanno facendo fatica soprattutto in difesa, per questo potrebbero decidere di rinforzare il settore a gennaio.

Rudiger potrebbe essere il giocatore ideale in quanto bravo in marcatura ma anche veloce. Si parla di una possibile offerta da 30 milioni di euro che potrebbe essere accettata dal Chelsea, anche perché il giocatore va in scadenza di contratto a giugno 2022 con la società inglese. Gli inglesi infatti rischierebbero di perderlo a parametro zero a fine stagione.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando altri difensori nell'eventualità in cui Matthijs de Ligt dovesse lasciare la società bianconera. A confermare il suo possibile addio è stato il suo agente sportivo Mino Raiola in una recente intervista. Lo stesso ha dichiarato che i bianconeri potrebbero ingaggiare a parametro zero la prossima stagione un altro suo assistito.

Ci si riferisce ad Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2022. Il difensore guadagna circa 6 milioni di euro a stagione: i rossoneri potrebbero offrire un ingaggio inferiore, anche perché con l'arrivo di Tomori spesso si è seduto in panchina. Romagnoli potrebbe guadagnare alla Juve lo stesso ingaggio che attualmente percepisce: per questo motivo potrebbe trasferirsi alla Juventus.