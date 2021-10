Si chiama Randy Obam Bandolo l'ultimo acquisto della Juventus per il settore giovanile. Si tratta di uno dei giovani più interessanti del calcio europeo, considerando che è un classe 2005. Francese di origini camerunensi, il difensore è già parte integrante delle nazionali giovanili francesi. Fisico importante, la sua caratteristica principale è la velocità. Durante un allenamento infatti Randy Obam Bandolo sfiorò i 38 Km/h, un risultato incredibile se consideriamo che l'oro alle Olimpiadi nei 100 metri Marcel Jacobs ha vinto raggiungendo una velocità massima di 38,4 Km/h.

La Juventus lo aveva già aggregato in estate facendogli giocare l'Euro Youth Cup, competizione in cui Bandolo ha disputato tre partite e vinta dai bianconeri. Prestazioni che hanno convinto la società bianconera a investire sul talento francese, che ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2024. La Juventus ha aspettato che il giocatore compisse i 16 anni d'età (il 25 settembre) così da potergli far sottoscrivere un contratto professionistico.

Il difensore Bandolo giocherà con la Juventus under 17

La Juventus ha ufficializzato l'ingaggio di Ransy Obam Bandolo, difensore francese classe 2005 proveniente dal Nancy. La società bianconera ha pagato ai francesi un indennizzo di 30 mila euro, segnale evidente della fiducia nei confronti del giovane.

Si aggregherà inizialmente all'under 17 allenata da Pedone, ma potrebbe disputare anche qualche partita con la Primavera bianconera di Bonatti. Molto dipenderà da come riuscirà ad adattarsi alla Continassa. Bandolo è uno dei tanti giovani di qualità arrivati negli ultimi mesi nel settore giovanile bianconero. Negli ultimi giorni ad esempio è stata ufficializzata la sottoscrizione di un contratto fino a giugno 2022 per il portiere 19enne Reina, che andrà a rinforzare l'under 23.

In estate sono arrivati altri due classe 2005 di qualità come il belga Boende e l'olandese Hujsen, anche loro protagonisti in questo inizio di stagione con la Juventus under 17. A questi bisogna aggiungere il difensore classe 2003 Muharemovic e il centrocampista classe 2004 Solberg, attualmente nella Primavera bianconera.

I giovani bianconeri in prestito

La Juventus durante il Calciomercato estivo ha ceduto in prestito tre dei protagonisti dell'under 23 bianconera della scorsa stagione. Ci si riferisce al difensore Dragusin (trasferitosi alla Sampdoria) e ai centrocampisti Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia, attualmente in Serie B rispettivamente alla Cremonese e al Vicenza. Sono rimasti a Torino invece il centrocampista Miretti, i trequartisti Soulé e Aké e la punta Da Graca, che giocano nella Juventus under 23.