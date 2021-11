È iniziata in casa Crotone la marcia di avvicinamento alla gara della tredicesima giornata di Serie B, match che vedrà i rossoblù sfidare allo stadio "Renato Curi" il Perugia nella giornata di sabato 20 novembre alle ore 16:15. Non solo calcio giocato per i rossoblù che nelle ultime settimane risultano protagonisti di alcune voci di mercato in vista della sessione di riparazione di gennaio. L'ultimo profilo emerso sarebbe quello di Riccardo Calcagni, centrocampista della Viterbese.

Crotone, Calcagni nome per il centrocampo

Per ampliare la rosa a disposizione del tecnico Pasquale Marino il Crotone potrebbe decidere di intervenire a gennaio.

L'ultimo nome accostato agli squali sarebbe quello di Riccardo Calcagni, centrocampista in forza alla Viterbese, squadra con la quale in questa prima parte di campionato ha collezionato 15 presenze nel torneo di Serie C portando a segno una rete e tre assist. Sulle tracce del calciatore nativo di Perugia ci sarebbero però anche altre formazioni come Palermo e Ancona-Metelica. Il salto di categorie potrebbe essere però una carta in più in favore dei calabresi nonostante le difficoltà di classifica riscontrate nella parte iniziale della stagione.

Casadei pista aperta per il Crotone

Sempre a centrocampo non sembrerebbe tramontata l'ipotesi di Cesare Casadei, centrocampista in forza alla Primavera dell'Inter.

Il calciatore, che in estate ha siglato il suo primo contratto da professionista, potrebbe anche essere girato in prestito al fine di maturare esperienza in cadetteria. Un calciatore giovane, un elemento da inserire gradualmente nella squadra rossoblù. Sempre dai nerazzurri il Crotone continuerebbe a seguire l'attaccante Martin Satriano, in estate vicino al trasferimento in Calabria, rimasto però nella rosa del tecnico Simone Inzaghi.

Il poco spazio ottenuto nella prima squadra dei Campioni d'Italia potrebbe portarlo al trasferimento in prestito nei prossimi mesi con i rossoblù interessati.

Perugia, stadio tabù per i calabresi

La gara dello Stadio "Renato Curi" rappresenterà un banco di prova importante per il Crotone. Nella storia dei precedenti tra le due formazioni gli squali non sono mai riusciti a conquistare bottino pieno in Umbria.

Un dato che dovrà fare riflettere il tecnico Pasquale Marino che dal suo arrivo in panchina al posto di Francesco Modesto ha ottenuto solamente un punto, quello dell'ultima giornata all'Ezio Scida (1-1) in rimonta contro il Monza. A fare il loro ritorno in squadra nella trasferta di Perugia sarà l'attaccante Augustus Kargbo mentre non sarà del match il portiere Nikita Contini, out a causa di un infortunio.