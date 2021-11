L'Inter sarà con ogni probabilità una delle protagoniste della prossima sessione invernale di calciomercato, a gennaio. I nerazzurri vogliono rinforzare la rosa a disposizione del proprio allenatore, Simone Inzaghi, soprattutto in caso di qualificazione agli ottavi di finale in Champions League. In quel caso, infatti, la società nerazzurra conterebbe su un tesoretto importante da investire. Uno dei reparti che potrebbe subire delle modifiche è quello di centrocampo, soprattutto se dovesse andare via Matìas Vecino, che vuole giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto fino ad ora.

Al suo posto potrebbe arrivare il suo connazionale, Nahitan Nandez.

L'Inter torna su Nandez

L'Inter è pronta a rinforzarsi in mezzo al campo nella prossima sessione invernale di calciomercato. I nerazzurri, infatti, potrebbero cedere Matìas Vecino, che ha chiesto la cessione dopo l'impiego avuto in questa prima parte della stagione. Al suo posto è tornato di moda il nome di Nahitan Nandez, che sembrava destinato a trasferirsi all'ombra del Duomo già questa estate. In quel caso l'affare è saltato a causa del mancato accordo tra Cagliari e Inter, ma qualcosa potrebbe cambiare a gennaio, visto che i rossoblu sono pronti a facilitare il suo addio questa volta.

Nandez piace molto a Simone Inzaghi anche per la sua duttilità visto che potrebbe sostituire Vecino all'interno della rosa nerazzurra nel ruolo di mezzala ma, all'occorrenza, può giocare anche come esterno destro nel 3-5-2, cosa non di poco conto viste le prestazioni non sempre sufficienti di Denzel Dumfries.

Il classe 1995, inoltre, preme per questo salto di qualità dato che andrebbe a giocare in una squadra che lotta per i vertici del campionato, a discapito dei rossoblu che, invece, sono in fondo alla classifica, in piena zona retrocessione.

La trattativa con il Cagliari

Inter e Cagliari sono pronte a sedersi al tavolo delle trattative nelle prossime settimane per discutere del futuro di Nahitan Nandez.

I rossoblu abbasseranno notevolmente le pretese rispetto ai 20-25 milioni di euro richiesti questa estate e la sua valutazione si aggirerebbe tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Una cifra assolutamente alla portata del club meneghino che, però, potrebbe inserire nell'affare il cartellino di Martìn Satriano, visto che anche il giovane attaccante scalpita per giocare con maggiore continuità a grandi livelli dopo l'ottimo precampionato svolto.

Operazione che permetterebbe a entrambi i club di realizzare due plusvalenze importanti e di assecondare le volontà dei rispettivi calciatori. Difficile, invece, pensare a uno scambio con Vecino visto l'alto ingaggio percepito dal centrocampista.