Il turno della 12^ giornata di Serie B ha visto affrontarsi Crotone e Monza: la partita è finita in parità sul punteggio di 1-1.

La partita ha evidenziato alcune carenze negli organici delle due formazioni, in particolare a entrambe sembra mancare una prima punta di peso. A gennaio i due club potrebbero quindi ritornare sul mercato e contendersi una punta, il nome caldo sarebbe per entrambe quello di Ilija Nestorovski dell'Udinese.

Il Crotone avrebbe bisogno di una punta di peso

La partenza di Nwankwo Simy con destinazione Salernitana, avvenuta dopo cinque stagioni, sembra aver lasciato un vuoto nell'attacco degli squali.

Da inizio stagione l'attacco è quindi affidato a Mirko Maric e Samuele Mulattieri.

Per ovviare a questa mancanza il Crotone starebbe già valutando alcuni profili e tra questi potrebbe rientrare anche Ilija Nestorovski, attaccante macedone classe '90 dell'Udinese, peraltro già accostato in passato alla formazione rossoblù. Un calciatore esperto, che sarebbe però seguito con attenzione anche dal Monza di Giovanni Stroppa.

Crotone, ritorno da ex per Stroppa

Uno dei temi principali della gara tra Crotone e Monza è stato senza dubbio il ritorno da avversario di Giovanni Stroppa all'Ezio Scida. Il tecnico aveva trascorso tre stagioni al Crotone con una salvezza in cadetteria, una promozione in Serie A e poi un esonero nel torneo di massima serie 2020-2021, concluso con la retrocessione della squadra.

Ripartito dal Monza, il tecnico, non ha mancato di ricordare i suoi ex tifosi, la città e la dirigenza calabrese con i quali ha vissuto annate importanti della sua carriera. Proprio dal Crotone il tecnico ha attinto in estate per ricostruire il Monza, facendosi promotore degli arrivi di Pedro Pereira e Luca Marrone e ritrovando calciatori ex rossoblù come Mario Sampirisi e Andrea Barberis.

Monza e Crotone, all'inizio della stagione avevano obiettivi comuni

Nonostante in estate Crotone e Monza abbiano allestito due rose per tentare di approdare in Serie A, entrambe le squadre al momento non sembrano rispettare le aspettative.

Il Crotone, infatti, si trova in piena lotta per non retrocedere, mentre il Monza continua a faticare per entrare per lo meno nel lotto delle formazioni in lotta per i play-off. Quello attuale è dunque un campionato da risollevare per entrambe e l'arrivo di un centravanti dal Calciomercato di gennaio potrebbe essere particolarmente utile in tal senso.