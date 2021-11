Le "terze serie" calcistiche delle varie federazioni europee sono sempre molto seguite allo stadio e registrano buone medie spettatori. Anche in questo caso, come in quello della classifica di Serie B europea, l'Inghilterra è sicuramente il paese dove si registrano più spettatori in assoluto, mentre sono i pochi club di Serie C italiana a tenere il passo, fra essi Bari e Palermo.

Sunderland con oltre 30 mila spettatori a partita

La squadra con più spettatori delle Serie C d'Europa è di gran lunga il Sunderland, unica a superare i 30 mila spettatori in media a match.

Numeri che molti club italiani desidererebbero avere in Serie A e invece non li avvicinano nemmeno.

Al secondo posto della classifica spettatori della League One britannica c'è lo Sheffield Wednesday con 22.680 e poi l'Ipswich Town con 19.789 spettatori.

In Germania il Magdeburgo supera i 15 mila spettatori a match

Anche in Germania ci sono grandi affluenze per le squadre di Serie C. I primi posti vedono due squadre che superano di gran lunga le 10 mila presenze sugli spalti: Magdeburgo 15.464 e Kaiserslautern 13.277 spettatori a partita. Tutte le altre squadre non raggiungono la soglia delle dieci mila unità, ma ci sono comunque squadre che vantano una buona media di tifosi al seguito. Ad esempio, il Saarbrücken con 8.729, l'Osnabrück con 8.058, il Duisburg con 7.777 e il Waldhof Mannheim con 7.607.

In Francia la media spettatori più bassa d'Europa

In Francia vi è la media spettatori più bassa delle "serie C" d'Europa. Molte squadre non raggiungono nemmeno le mille presenze sugli spalti. Si tratta di Villefranche-Beaujolais, Chambly, Creteil- Lusitanos, Avranches, Cholet, Bastia- Borgo e Sète.

Quest'ultima squadra francese raggiunge a malapena la soglia di 276 spettatori in media a partita.

In totale, il Sète ha accolto soltanto 1.932 spettatori nel suo Stade Louis- Michel in 7 gare giocate.

Il Bari tra le big d'Europa come media spettatori

Il Bari con i suoi 8.850 spettatori di media allo stadio non può certamente competere con i mostruosi numeri degli inglesi, ma resta comunque alto in una ipotetica classifica spettatori europea di tutte le "Serie C".

Tra l'altro, la squadra pugliese è sul podio delle presenze allo stadio nel sud Italia, superando anche tifoserie le cui squadre giocano in categorie superiori. A seguirlo vi è il Palermo con 5.162 spettatori di media che comunque è abbastanza buona.

Finora non va dimenticato: è proprio il Bari ad avere il record spettatori della Serie C in una sola gara, con ben 20.500 spettatori presenti in occasione del derby contro il Foggia.

Guardando agli altri gironi di Serie C, nessuno si avvicina ai numeri di Bari e Palermo, tranne la Reggiana che ha fatto registrare quasi 8 mila spettatori nel big match contro il Cesena domenica scorsa (di cui oltre mille ospiti) e che vanta una media di 4.741 spettatori a partita.