Rinforzare la rosa nel mercato di gennaio per risalire la china in campionato: è questo l'obiettivo della Juventus per puntellare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri.

La dirigenza bianconera avrebbe tutta l'intenzione di migliorare il centrocampo con un acquisto di spessore e di grande personalità, da affiancare a Manuel Locatelli. Se per giugno, l'obiettivo numero resta Aurelien Tchouameni, talentuoso centrocampista francese in forza al Monaco, per l'immediato e per la finestra invernale di Calciomercato si pensa al nome di Axel Witsel, elemento di grande esperienza del Borussia Dortmund, che anche nella scorsa sessione di calciomercato era stato vicinissimo a vestire la maglia della Juventus.

Il belga rappresenterebbe un'operazione low-cost, visto il costo non elevato del cartellino, con i bianconeri che si assicurerebbero un centrocampista di grande sostanza, ma soprattutto di grandissima personalità.

Il mediano del Dortmund non è il solo sulla lista della dirigenza della Vecchia Signora: infatti, si monitora anche la situazione di Correntin Tolisso, centrocampista francese del Bayern Monaco, ormai fuori dal progetto dei bavaresi e che potrebbe rappresentare una buona opzione per la mediana bianconera.

Juve, bianconeri in ritiro fino alla sfida contro la Fiorentina

Intanto, la formazione guidata da Massimiliano Allegri deve ritornare alla vittoria dopo i due ko di fila contro Sassuolo e Verona, che hanno stroncato le velleità di risalita in campionato da parte dei bianconeri.

Dopo la sconfitta del Bentegodi per 2-1, la dirigenza juventina ha deciso che fino alla sfida di sabato prossimo contro la Fiorentina, la squadra sarà in ritiro per preparare al meglio le sfide contro lo Zenit San Pietroburgo in Champions e poi contro l'undici di Vincenzo Italiano, che arriva dal successo per 3-0 sullo Spezia.

Due sfide fondamentali per la compagine bianconera, a partire dal match di Champions contro i russi: con una vittoria, la formazione di Allegri si garantirebbe il passaggio del turno con due giornate di anticipo, per poi giocarsi in quel di Stamford Bridge il primato del girone contro i campioni in carica del Chelsea.

Successivamente, i bianconeri si ritufferanno in campionato con l'obbligo di portare a casa i tre punti contro la Fiorentina di quel Dusan Vlahovic che sarebbe l'obiettivo principale per rinforzare l'attacco.