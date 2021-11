Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Dopo le bruttissime due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Verona, infatti, il clima è molto teso, tanto che Massimiliano Allegri e la squadra saranno in ritiro fino a sabato per cercare di capire le cause di questo tracollo. La dirigenza bianconera, dopo le grandi difficoltà dimostrate dalla squadra in questa prima parte della stagione, sta già lavorando sul mercato per cercare di colmare il divario dagli altri club. Uno dei reparti su cui sta lavorando la dirigenza bianconera è sicuramente quello offensivo, dal momento che Alvaro Morata ha dimostrato una scarsa vena realizzativa.

Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, l'attacco bianconero sta facendo tantissima fatica a segnare, dunque la Juventus sta cercando una prima punta di qualità da affiancare a Paulo Dybala e Federico Chiesa.

Mercato Juventus, si valuta Luka Jovic del Real Madrid per rinforzare l'attacco

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus è alla ricerca di un attaccante e avrebbe messo nel mirino Luka Jovic, centravanti serbo che milita nelle fila del Real Madrid. Il giocatore di origini balcaniche è un marcatore naturale e non si è mai realmente ambientato nella capitale spagnola, dunque potrebbe essere il calciatore giusto per il club bianconero. La società sabauda potrebbe iniziare una trattativa con il numero uno del club spagnolo, Florentino Perez, per avere in prestito Luka Jovic già nella prossima sessione di Calciomercato invernale.

Sull'attaccante serbo, però, sarebbe molto forte anche l'interesse di altre squadre, come Fiorentina, Inter e soprattutto Liverpool. Secondo a quanto riportano i media spagnoli, infatti, il tecnico dei Reds Jurgen Klopp avrebbe chiesto espressamente alla dirigenza il bomber serbo, che sarebbe da tempo in rotta con il Real Madrid.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I Reds, infatti, avrebbero bisogno di un attaccante di peso in area di rigore. A gennaio, dunque, si prospetta una vera e propria asta tra i club sopracitati.

Juventus, ipotesi scambio Mckennie-DeVrij

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, inoltre, la Juventus sarebbe piombata su Stefan de Vrij, perno della difesa dell'Inter e sicuramente uno dei migliori giocatori nel suo ruolo in serie A.

Il club bianconero starebbe pensando di proporre uno scambio alla società nerazzurra, mettendo sul piatto Weston Mckennie, centrocampista americano che ha segnato due gol consecutivi contro Sassuolo e Verona. Pare però molto improbabile che l'Inter prenda in considerazione una possibilità di tal genere.