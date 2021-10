Puntellare la rosa con acquisti di assoluto spessore. E' questo l'obiettivo della Juventus che sta monitorando le migliori situazioni del mercato internazionale per ritornare protagonista in Italia ma anche in Europa.

In casa bianconera, il tassello fondamentale è legato al centrocampo, con la dirigenza juventina a caccia di un giocatore di talento e qualità da affiancare a Manuel Locatelli che, con ottime prestazioni, si è guadagnato la titolarità nella mediana di Allegri.

Il sogno resta Paul Pogba, centrocampista francese del Manchester United, che durante la sua esperienza a Torino ha avuto una crescita esponenziale, diventando uno dei migliori centrocampisti d'Europa.

Secondo quanto riposta EPSN, il francese avrebbe deciso di non rinnovare con i Red Devils, una notizia che cambierebbe in maniera netta le strategie di mercato dei bianconeri. Il contratto di Pogba scade nel giugno 2022 e in caso di mancato rinnovo, la Juve potrebbe essere la destinazione più gradita al fuoriclasse francese, che non ha mai nascosto un possibile ritorno a Torino.

Lo United sembrerebbe rassegnato a perdere Pogba che è nel mirino anche del Paris Saint Germain e del Real Madrid.

Intanto la Juve spera nel ritorno del francese. In caso di mancato arrivo dell'ex bianconero, la società juventina continuerebbe i contatti con il Monaco per Aurelien Tchouameni, che da mesi è seguito della Vecchia Signora per rinforzare il centrocampo.

Verona-Juve, i bianconeri non possono sbagliare

Intanto, la formazione di Massimiliano Allegri prepara la delicata trasferta del Bentegodi contro il Verona di Igor Tudor, che sta attraversando un ottimo momento di forma con quattro punti nelle ultime due partite.

Dopo il tracollo casalingo contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale, i bianconeri non possono più sbagliare per tentare la risalita in campionato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sono infatti 13 i punti di distacco dalla coppia di testa Milan-Napoli: serve una risposta fin da sabato con l'obiettivo di conquistare i tre punti.

La possibile formazione contro il Verona

Per quanto concerne la formazione, il tecnico bianconero dovrebbe confermare il suo 4-4-2 con molte novità rispetto alla sfida contro il Sassuolo: Szczesny in porta; difesa a quattro composta da Danilo, Bonucci, Chiellini ed Alex Sandro; a centrocampo, torna Bentancur dal 1° minuto, affiancato da Arthur (in vantaggio su Locatelli), mentre sulle corsie confermati Chiesa e Cuadrado.

In attacco, spazio al tandem Morata-Dybala. Quest'ultimo è stato il migliore contro il Sassuolo ed è chiamato a dare una scossa al reparto offensivo dei bianconeri.

Una sfida fondamentale per la compagine bianconera, che ha bisogno dei tre punti per ripartire in campionato.