La Juventus insiste per Dusan Vlahovic: i bianconeri hanno messo nel mirino l'attaccante della Fiorentina e paiono avere l'intenzione di tentare l'assalto nelle prossime settimane per accaparrarsi le prestazioni del bomber viola.

Il mancato rinnovo tra Vlahovic e la Fiorentina del presidente Rocco Commisso ha scatenato il mercato, con i bianconeri che si sono subito mossi per convincere l'attaccante classe 2000 a sposare il progetto della Vecchia Signora.

La dirigenza juventina starebbe lavorando sotto traccia per anticipare i top club europei come Atletico Madrid e Manchester City, tentando il blitz già nel mese di gennaio per risollevarsi in campionato dopo una partenza non molto esaltante.

La Fiorentina di Commisso avrebbe l'intenzione di cedere Vlahovic all'estero per una cifra attorno ai 60 milioni di euro, ma i bianconeri sarebbero in corsa per il centravanti viola.

Secondo le ultime indiscrezioni, l'entourage del giocatore vorrebbe per lui un contratto da sei milioni a stagione: una cifra importante per il bomber serbo.

Sullo sfondo, resta anche la pista legata a Mauro Icardi, che a causa del poco spazio che sta avendo al Paris Saint Germain, potrebbe decidere di cambiare aria e ritornare in Italia.

Verona-Juve: out Chiesa, conferma per Dybala

Intanto, i bianconeri stanno preparando la delicata trasferta del Bentegodi del 30 ottobre contro il Verona di Igor Tudor che sta vivendo un ottimo momento di forma, con una vittoria e un pareggio nelle ultime due partite.

Assenza pesante dell'ultimo minuto in casa juventina è quella di Federico Chiesa: l'attaccante bianconero non è stato convocato per un affaticamento muscolare, al pari di Ramsey. Torna invece a disposizione Federico Bernardeschi, che aveva saltato il match infrasettimanale contro il Sassuolo per un problema alla spalla.

Per quanto concerne il possibile undici che scenderà in campo contro gli scaligeri, mister Allegri dovrebbe confermare il suo 4-4-2 con qualche modifica rispetto al ko interno contro il Sassuolo: Szsescny tra i pali; difesa a quattro formata da Danilo, Chiellini, Bonucci (in vantaggio su De Ligt) e Alex Sandro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A centrocampo, torna dal primo minuto Bentancur che potrebbe far coppia con Arthur (in vantaggio nel ballottaggio con Locatelli), mentre sulle corsie spazio a Cuadrado e Rabiot.

Infine, in attacco confermata la coppia offensiva formata da Morata e Dybala, il migliore nella sconfitta contro il Sassuolo.