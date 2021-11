Rinforzare l'organico a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri già nel mercato di gennaio: è questa l'intenzione della Juventus che sta valutando le migliori opzioni di mercato per puntellare la rosa.

Il reparto che potrebbe subire i maggiori cambiamenti, è certamente il centrocampo. Infatti, la Vecchia Signora sta monitorando diverse piste di mercato per la mediana, con l'obiettivo di trovare un centrocampista da affiancare a Manuel Locatelli.

Se Aurelien Tchouameni, centrocampista francese in forza al Monaco, resta il primo obiettivo per il mercato estivo, per la finestra invernale di Calciomercato, la dirigenza bianconera sta monitorando anche la pista riguardante Dennis Zakaria, centrocampista svizzero del Borussia Moncheglabach, molto considerato sul mercato internazionale.

Visto il contratto in scadenza, la Juventus vorrebbe convincere il club tedesco a cedere il calciatore già a gennaio, ma la Vecchia Signora deve fare i conti con l'interesse di diversi club, in particolare la Roma che segue il classe '96 dal mercato scorso e che vorrebbe regalare una pedina di assoluto valore per il centrocampo di Josè Mourinho.

Oltre a Zakaria, restano vive anche le piste legate ad Axel Witsel, centrocampista belga del Dortmund che già in passato è stato accostato ai colori bianconeri, e Nicolò Rovella, centrocampista già di proprietà della Juventus e che si sta ritagliando uno spazio importante nel Genoa.

Juve, le possibili cessioni per finanziare il colpo Vlahovic

Oltre al centrocampista, la dirigenza juventina sta lavorando anche sul fronte attaccante, con Dusan Vlahovic che resta l'obiettivo numero per il reparto offensivo della Vecchia Signora.

Per finanziare il colpo e recapitare un'offerta importante alla Fiorentina di Rocco Commisso, i bianconeri stanno lavorando sul fronte cessioni per poi reinvestire il denaro per accaparrarsi le prestazioni del bomber serbo.

Oltre a Rabiot, che sarebbe da tempo nel mirino del Newcastle, due sono i calciatori che potrebbero lasciare Torino: parliamo di Dejan Kulusevki e Weston Mckennie.

Per quanto concerne Kulusevski, la situazione sembrerebbe delineata, visto che il talento svedese non sta riuscendo a inserirsi nel modo giusto nei nuovi schemi di Allegri, regalando poche prestazioni di rilievo (tranne quella in Champions League contro lo Zenit). Per una cifra attorno ai 35 milioni, la Vecchia Signora potrebbe decidere di cedere l'ex Atalanta e Parma, che sarebbe nel mirino di alcuni club di Premier League come Arsenal e Tottenham.

Discorso diverso per McKennie. Dopo un avvio non esaltante, condizionato da una tenuta fisica non all'altezza, il centrocampista americano ha conquistato Allegri, ritagliandosi uno spazio importante. Nonostante ciò, a fronte di un'eventuale offerta attorno ai 30 milioni, i bianconeri potrebbero decidere di cedere l'ex Schalke 04, così da incamerare anche le risorse per dare l'assalto definitivo a Vlahovic.