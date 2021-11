Blindare i calciatori più importanti della rosa per continuare la scalata in campionato: è questo l'obiettivo della Juventus che, sul fronte mercato, deve registrare l'interesse di diversi club europei per i suoi giocatori di maggior qualità.

Tra i calciatori sotto osservazione c'è Weston McKennie, che dopo un avvio non esaltante, complice una condizione fisica non ottimale, si è pian piano conquistato un ruolo importante nello scacchiere tattico di Allegri, diventando una pedina di rilievo per il centrocampo della Vecchia Signora.

Il centrocampista americano ora sarebbe nel mirino di diverse squadre di Premier League: secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti ci sarebbe l'interesse del Tottenham dell'ex Antonio Conte, pronto ad acquisti di grande spessore per risalire la china in campionato dopo un avvio complicato.

L'ex tecnico di Juve e Inter avrebbe messo nel mirino il mediano americano, per le sue grandi qualità di inserimento, temperamento e forza fisica.

La Juventus però non vuole cedere il suo calciatore in prestito e solo in caso di grandi offerte (dai 30 milioni in su), potrebbe decidere di intavolare una trattativa con gli Spurs.

Nelle prossime settimane, si capirà il vero interesse del club inglese e la volontà della Vecchia Signora.

Juve, infortunio per Danilo

Intanto, la Juventus sta preparando la sfida di Champions League contro i campioni in carica del Chelsea, fondamentale per il raggiungimento del primo posto del raggruppamento. La formazione di Massimiliano Allegri dovrà però fare a meno di Danilo: il terzino brasiliano infortunatosi nel match dell'Olimpico contro la Lazio, ha riportato una lesione all'adduttore sinistro e starà fuori per circa due mesi.

Una perdita importante per i bianconeri, vista la grande capacità tattica di Danilo, capace di giocare sia come terzo di difesa, sia come terzino in una difesa a quattro.

Per quanto riguarda la sfida contro la formazione di Tuchel, il tecnico juventino dovrebbe confermare il 4-3-3 che ha trionfato contro la Lazio: Szczesny tra i pali; difesa a quattro formata da Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro.

A centrocampo, confermatissimo Locatelli, sostenuto ai lati da McKennie e Rabiot (in vantaggio su Bentancur), mentre in attacco spazio ancora ad Alvaro Morata, sostenuto ai lati da Chiesa e Kean.

Buone notizie per Paulo Dybala: l'argentino dovrebbe rientrare nell'elenco dei convocati e potrebbe giocare uno spezzone di partite per poi ritornare dal primo minuto nel big match dello Stadium contro l'Atalanta.

Poche novità in casa Chelsea, con Tuchel che sarà vsenza Lukaku e in attacco dovrebbe confermare il tridente formato da Havertz, Pulisic e Mount.