Nella quarta giornata della fase a gironi di Uefa Conference League la Roma pareggia in casa all'Olimpico per 2-2 contro la squadra norvegese del Bodo Glimt. Per i giallorossi segnano El Shaarawy e Ibanez nel secondo tempo.

Una Roma deludente trova il pareggio nel finale

Dopo la batosta per 6-1 dell'andata in Norvegia, la Roma cercava un pronto riscatto, che però non è arrivato. Anzi i giallorossi hanno rischiato di perdere nuovamente: i norvegesi infatti erano riusciti a passare in vantaggio al 46' del primo tempo con Solbakken, andando quindi al riposo sullo 0-1.

All'8° minuto del secondo tempo El Shaarawy ha trovato il pareggio, ma dopo altri dieci minuti, al 19° minuto Botheim ha riportato avanti gli scandinavi. Il forcing finale della squadra di Mourinho produce comunque il gol del definitivo pareggio al 84° minuto quando il difensore Ibanez mette dentro di petto su assist del neoentrato Mayoral. Nel finale i giallorossi ci provano con il cuore e l'orgoglio, ma non riescono a vincere la partita. Finisce così 2-2.

I giallorossi recriminano anche per due presunti falli in area di rigore non sanzionati dal direttore di gara, anche perché nella competizione non è previsto l'utilizzo del Var.

La situazione nel girone di Conference League è ancora tutta aperta: la Roma conserva il secondo posto e, con due partite ancora da giocare, ha delle buone chance per passare il turno, teoricamente è in corsa anche per il primo posto.

Adesso i giallorossi di José Mourinho possono tornare a concentrarsi sul campionato di Serie A: domenica 7 novembre alle ore 12:30 sono attesi dalla trasferta col neopromosso Venezia.

Il tabellino di Roma-Bodo Glimt

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Cristante, Ibanez; Darboe (1' st Villar), Veretout; Zaniolo (21' st Shomurodov), Mkhitaryan (1' st Carles Perez), El Shaarawy (43' st Zalewski); Abraham (35' st Borja Mayoral).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A disposizione: Fuzato, Boer, Kumbulla, Reynolds, Tripi, Calafiori, Diawara, Bove. Allenatore: Mourinho.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Fet, Hagen, Konradsen (44' st Vetlesen); Solbakken, Botheim, Pellegrino (44' st Mugisha). A disposizione: Smits, Kvile, Kongsro, Hoibraten, Moberg, Pernambuco, Koomson, Nordas. Allenatore: Knutsen.

Arbitro: Papapetrou (Grecia)

Marcatori: 46' pt Solbakken (B), 8' st El Shaarawy (R), 19' st Botheim (B), 39' st Ibanez (R)