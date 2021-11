Fra le partite della 12^ giornata di Serie B vi è il derby calabrese fra Cosenza e Reggina che si disputerà al "San Vito - Marulla" di Cosenza venerdì 5 novembre con fischio di inizio alle 20:30.

Le due compagini sono separate da 5 punti in classifica. I rossoblu sono a quota 14, mentre gli amaranto sono terzi in classifica a 19 e hanno vinto le due ultime partite giocate lontano dal "Granillo".

Per parlare della partita Blasting News ha contattato la giornalista Giorgia Rieto.

Giorgia Rieto sul derby

Giorgia, che partita ti aspetti da questo derby tra Cosenza e Reggina?

"Mi aspetto una partita molto combattuta perché le due squadre in queste prime giornate di campionato hanno dimostrato di essere vere e proprie protagoniste della categoria. Il Cosenza, per quali erano le aspettative iniziali, ha sorpreso in positivo sotto tutti i punti di vista. È una squadra che pensa a dire la sua partita dopo partita ma non escludo anche qualche sorpresa di fine stagione. La Reggina lo scorso anno ha sfiorato i playoff che quest'anno sono l'obiettivo minimo".

Secondo te qual è l'aspetto che può decidere la partita in un senso o nell'altro?

"È una partita che può essere decisa da diversi episodi come ormai questa Serie B ci ha insegnato. C'è il giovane Gori che è molto forte ed a tratti anche sottovalutato per quello che sta dimostrando.

Il Cosenza nel complesso è una squadra compatta e unita, può essere il punto forte dei lupi. La Reggina d'altro canto in queste prime giornate ha regalato grandi prestazioni contro le corazzate mentre ha sofferto più con le squadre fisiche e meno tattiche. In avanti Galabinov sta trascinando la squadra di Aglietti ma nel match del Marulla potrà esserci anche qualche altra novità di formazione".

Ti aspettavi un Cosenza con 14 punti a questo punto?

"Il Cosenza è la squadra rivelazione fino a oggi rispetto ai presupposti di inizio annata, che vedevano i calabresi già quasi spacciati in partenza. Ma il calcio è anche questo. In questi anni il Cosenza ci ha insegnato che i miracoli nel mondo del calcio avvengono soprattutto quando ci credi e quando in campo ci va anche l'anima dei calciatori.

Come ho già detto prima, dai lupi mi aspetto di tutto fino a fine stagione".

Rieto: 'Contro il Cittadella è stata una sconfitta che ha fatto male alla tifoseria e alla squadra'

Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta. Quanto pensi possa incidere quella degli amaranto contro il Cittadella in casa?

"Contro il Cittadella è stata una sconfitta che ha fatto male alla tifoseria ed alla squadra proprio perché nella seconda frazione di gioco ci sono state 7-8 palle gol nitide per gli amaranto. Aglietti ed i suoi uomini scenderanno in campo con quel piglio in più per rivendicare anche i 3 punti persi contro i granata".

Una classifica molto corta con la Reggina a 3 punti dalla prima posizione. Credi che gli uomini di Aglietti abbiano le caratteristiche per stare al vertice o manca qualcosa?

"In questo campionato è tutto molto imprevedibile, non ho ancora individuato una squadra che possa padroneggiare rispetto alle altre. Nelle prime giornate era il Brescia che poi nelle ultime partite ha invece trovato delle sconfitte inaspettate, da qui mi aspetto tutto da tutti ma sarà fondamentale la forma fisica ed il numero dei calciatori presenti in ogni rosa. Le partite saranno tante e alla fine avrà la meglio chi riuscirà a mantenere il giusto equilibrio fino alla fine".