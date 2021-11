Il Milan sarebbe al lavoro per potenziare la rosa di Stefano Pioli ed avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Isco. Il fantasista non sarebbe più nelle idee tattiche di Carlo Ancelotti e, contro il Granada, ha giocato soltanto pochi minuti al posto di Luka Modric. Il calciatore sarebbe seguito anche dalla Juventus e potrebbe essere un'ottima occasione perché ha il contratto in scadenza nel 2022. Il calciatore sarebbe un ottimo profilo per potenziare la trequarti rossonera che si sta affidando, attualmente, ai colpi di Brahim Diaz. Anche i torinesi sarebbero interessati, poiché l'ex Malaga sarebbe da tempo un obiettivo di Massimiliano Allegri.

Renato Sanchez chiama il Milan

"Posso solo dire che sono pronto, se dovesse arrivare un’offerta, la valuterei. Il Milan è un grande club, mi piace molto". Sono queste le parole di Renato Sanches attraverso l'Equipe. Il calciatore sarebbe molto seguito dal Milan di Maldini, che lo vorrebbe per potenziare il centrocampo in vista dei prossimi impegni e, soprattutto, per tentare l'assalto allo scudetto. Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2023 e, durante la scorsa estate, sarebbe stato ad un passo dal trasferimento al Barcellona per circa 30 milioni di euro. I rossoneri potrebbero chiedere ai francesi di abbassare le pretese economiche proprio perché il ragazzo andrebbe in scadenza nella prossima stagione e ci sarebbe la possibilità di prenderlo a zero.

Al Milan farebbe comodo subito perché non sarebbe stato definito il rinnovo di Franck Kessie. L'ex Atalanta ha il contratto in scadenza nel 2022 ed avrebbe richiesto circa 8 milioni di euro per prolungare il rapporto. Cifra che i dirigenti milanesi non vorrebbero sborsare, a differenza di Paris Saint Germain e Newcastle che avrebbero già intensificato i contatti.

La nuova idea sarebbe Nicolas Pepe dell'Arsenal

Altro colpo per il Milan potrebbe essere Nicolas Pepe dell'Arsenal. L'esterno ex Lille non sarebbe più centrale nel progetto di Arteta e, contro il Liverpool, non è neanche entrato in campo per dare spazio ad Elneny, Maitland-Niles e Odegaard. Il calciatore è stato pagato dai Gunners circa 80 milioni e potrebbe lasciare Londra per un prezzo inferiore, pari a circa 30 milioni di euro.

Sarebbe un profilo molto gradito a Pioli perché in grado di giocare su tutto il fronte offensivo. Il suo contratto scade nel 2024, ma la società presieduta dal fondo Elliot potrebbe proporre il solito prestito con diritto di riscatto per una trattativa che avrebbe lo stesso format dell'ex Chelsea, Tomori, prelevato per venticinque milioni di euro.