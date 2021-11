Il Tottenham sarebbe interessato alle prestazioni del centrocampista della Juventus Weston McKennie e potrebbe avanzare una proposta già a gennaio per un prestito con diritto di riscatto. La versatilità del calciatore interesserebbe molto ad Antonio Conte, che vorrebbe ripartire dal collaudato 3-5-2 per rilanciare gli Spurs. L'americano avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro.

Nelle ultime settimane McKennie sarebbe stato promosso nuovamente da Massimiliano Allegri, che ne apprezza soprattutto gli inserimenti in fase offensiva. Il calciatore, infatti, ha di fatto scavalcato nelle gerarchie sia Rodrigo Bentancur che Aaron Ramsey.

Il gallese, invece, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe accordarsi con la dirigenza per rescindere in maniera consensuale il suo contratto da circa 8 milioni di euro annui e dovrebbe trasferirsi nuovamente in Inghilterra dove sarebbero interessate società come Aston Villa e Newcastle.

Intanto in entrata, la Juventus per la prossima sessione di mercato invernale, sarebbe interessata ad Axel Witsel del Borussia Dortmund. Il calciatore belga sarebbe un colpo molto vantaggioso perché ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe arrivare a gennaio a prezzo tutto sommato contenuto. Il giocatore classe '89 piacerebbe anche al Paris Saint Germain.

La Juventus avrebbe potuto ingaggiare Calhanoglu

Intanto, secondo alcuni retroscena che arrivano in queste ore, la società bianconera nei mesi scorsi avrebbe pensato di ingaggiare l'ex fantasista del Milan Hakan Calhanoglu. Il tentativo sarebbe stato fatto dall'ex dirigente juventino (ora al Tottenham) Fabio Paratici, nella scorsa primavera, quando il giocatore turco non aveva ancora rinnovato col Milan e stava avvicinandosi quindi alla scadenza di contratto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Come accaduto anche con Gianluigi Donnarumma, poi effettivamente il Milan ha perso il giocatore a parametro zero. Ma non è poi stata la Juve a prenderlo, bensì l'Inter, che in piena estate è stata molto più rapida e ha chiuso l'affare in pochissime ore.

La trattativa dei nerazzurri sarebbe nata dopo il malore che ha accusato Christian Eriksen durante il match contro la Finlandia a Euro 2020.

Calhanoglu, che ha avuto un ottimo impatto con i nerazzurri (soprattutto nella prima giornata contro il Genoa), ha poi alternato prestazioni positive ad altre abbastanza deludenti.

L'Inter, intanto, continuerebbe a seguire Nahitan Nandez del Cagliari come possibile sostituto di Matias Vecino. L'uruguaiano ha il contratto in scadenza nel 2022.