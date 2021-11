Nella gara tra la Lazio e la Juventus, Massimiliano Allegri ha perso dopo pochi minuti Danilo. Il brasiliano ha sentito un dolore alla coscia ed è stato portato fuori dal campo in barella. Fin da subito l'infortunio del brasiliano è apparso piuttosto serio e questa mattina, 22 novembre, è arrivata la conferma ufficiale. Infatti, il brasiliano si è presentato al JMedical per essere sottoposto ad accertamenti e zoppicava in modo vistoso. Poco fa è arrivato il comunicato ufficiale della Juventus che non ha lasciato scampo: Danilo si dovrà fermare per 8 settimane.

Il brasiliano ha riportato una lesione di medio grado al muscolo adduttore lungo. Dunque, salterà la sfida di Champions League contro il Chelsea e si rivedrà solo nel 2022. Per la gara di Champions League resta anche da capire se ci sarà Dejan Kulusevski. Lo svedese, questa mattina non ha preso parte alla seduta di allenamento in vista del match contro il Chelsea perciò resta in dubbio. Kulusevski ha lavorato in palestra ma la speranza è che possa recuperare per essere almeno in panchina.

Tanti infortuni per la Juventus

Tra qualche ora la Juventus partirà alla volta di Londra e Massimiliano Allegri avrà a disposizione un gruppo molto ristretto. Infatti, mancheranno Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi, Danilo, Mattia De Sciglio e il lungo degente Aaron Ramsey.

Oltre a loro, il tecnico livornese non potrà contare nemmeno su Luca Pellegrini e Kaio Jorge che sono fuori dalla lista Champions League. La buona notizia, però, arriva da Paulo Dybala. L'argentino ha ripreso ad allenarsi in gruppo e contro il Chelsea ci sarà. Adesso resta solo da capire se sarà titolare oppure no. Ma la sensazione è che Massimiliano Allegri non abbia molte alternative soprattutto se dovesse mancare anche Dejan Kulusevski.

Dunque, in attacco toccherà probabilmente ad Alvaro Morata e Federico Chiesa. Anche se a disposizione c'è anche Moise Kean che potrebbe essere una carta a sorpresa da potersi giocare. Il numero 18 juventino potrebbe giocare anche in un ipotetico tridente occupando la zona destra del campo. Mentre Paulo Dybala dovrebbe partire dalla panchina.

A centrocampo, invece, ci saranno certamente Weston McKennie e Adrien Rabiot e con loro potrebbe tornare Rodrigo Bentancur visto che Manuel Locatelli potrebbe riposare. In difesa sulla destra ci sarà certamente Juan Cuadrado, in mezzo spazio a Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt, mentre a sinistra tornerà Alex Sandro.

Tanti dubbi per Allegri

Massimiliano Allegri, in vista del match contro il Chelsea, ha tanti dubbi di formazione viste le tante assenze. Probabilmente i dubbi verranno risolti solo a poche ore dalla sfida di Champions League contro i blues. Il tecnico livornese, comunque, sa sempre tirare fuori il meglio soprattutto nelle situazioni di emergenza.