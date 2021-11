Finalmente ritorna la Serie A. Torna con un grande match: Fiorentina - Milan. Troppe interruzioni che lasciano scorie profonde e interrompono il ritmo del campionato. In compenso da oggi a Natale ci sarà un filotto di partite tutte d'un fiato. Entrambe le squadre si leccano le ferite della sosta. La Fiorentina si trova senza tre difensori titolari. Martinez Quarta e Milenkovic per squalifica e Nastasic per infortunio. Italiano proporrà Venuti centrale con Igor. A centrocampo Bonaventura giocherà contro la sua ex squadra. Vlahovic guiderà l'attacco con Saponara, altro ex e Callejon.

Nico Gonzales torna disponibile e molto probabilmente scenderà in campo a partita in corso.

Il Milan è reduce dal pareggio nel derby contro l'Inter. Sono tante le assenze per i rossoneri, oltre a Maignan che tornerà l'anno nuovo, mancheranno Calabria, Tomori e Rebic. Tre assenze pesanti in questa super sfida da vertice di serie A. Un occhio anche alla partita di Champions League che vedrà il Milan impegnato contro l'Atletico Madrid.

Rispetto al derby torna a disposizione Theo Hernandez. Due notizie positive per Pioli: tornano disponibili Florenzi e Messias. In attacco ballottaggio tra Giroud e Ibrahimovic. Il francese, che ha lavorato a Milanello, potrebbe partire dal primo minuti. Nell'ultima trasferta il Milan portò a casa 3 punti battendo la Roma di Jose Mourinho.

L'arbitro dell'incontro sarà il discusso Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

Tutto quello che c'è da sapere su #FiorentinaMilan lo trovi nella nostra Match Preview! 👀 #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) November 20, 2021

Fiorentina la lista dei convocati di Italiano per la partita contro il Milan:

Portieri: Cerofolini, Rosati, Terracciano

Difensori: Biraghi, Bonaventura, Igor, Frison, Odriozola, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Amrabat, Castrovilli, Duncan, Maleh, Torreira

Attaccanti: Callejon, Distefano, Gonzalez, Munteanu, Saponara, Sottil, Vlahovic

Milan i convocati di Pioli per la partita di Firenze:

Portieri: Desplanches, Mirante, Tătărușanu.

Difensori: Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Ibrahimović, Leão, Pellegri.

The lads called up for our away game to Fiorentina 🔜 #FiorentinaMilan: i convocati per stasera 🔜 #SempreMilan #OPPOReno6Series @oppo — AC Milan (@acmilan) November 20, 2021

Fiorentina - Milan le quote e il pronostico:

Quote poco parlanti quelle che vedono Fiorentina e Milan quasi equivalersi. La spunta di poco il Milan con una quota 2,55. Il pareggio si aggira a 3,30 mentre la vittoria dei padroni di casa è a 2,85. Per quanto riguarda le quote over si prevede una partita con molti gol.

L'over 2,5 è quotato solamente 1,75 mentre l'over 3,5 è quotato 2,80. Il risultato esatto con la quota più bassa è l'1-1 a 6,75 seguito dal 1-2 a 10. Il duello tra bomber, secondo i bookmakers, è a vantaggio di Ibrahimovic il cui primo gol è quotato 4,75 mentre Vlahovic è quotato 5,25.