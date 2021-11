La Juventus nelle prossime settimane potrebbe essere molto attiva sul mercato. Già da gennaio ci si attendono diverse novità sia per quanto riguarda le cessioni che gli acquisti. A tal riguardo la società bianconera potrebbe valutare offerte per i centrocampisti Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski. Per il francese si parla di un interesse concreto per il Newcastle, che potrebbe offrire circa 15 milioni di euro per il suo cartellino. Il gallese invece potrebbe rescindere il suo contratto. Si valutano offerte anche per il centrocampista svedese, che nella stagione e mezza in bianconero non ha inciso come ci si aspettava.

Non è stato agevolato dal progetto sportivo di ringiovanimento iniziato dalla Juventus da due stagioni a questa parte, che l'ha portata ad avere difficoltà in campionato ed in Champions League. Lo svedese ha una valutazione di mercato di circa 35 milioni di euro, somma che permetterebbe alla società bianconera di non registrare una minusvalenza finanziaria. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juve potrebbe inserirlo in qualche scambio di mercato. A tal riguardo si parla di un interesse concreto della società bianconera per il brasiliano dell'Arsenal Gabriel Martinelli.

Possibile scambio di mercato fra Kulusevski e Martinelli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire Dejan Kulusevski per arrivare a Gabriel Martinelli.

La società bianconera sarebbe interessata al brasiliano dell'Arsenal, che però ha la fiducia del tecnico Mikel Arteta. Di conseguenza non vorrebbe cedere il centrocampista, che ha una valutazione di mercato importante. A tal riguardo se si dovesse concretizzare tale scambio di mercato, la Juventus dovrebbe aggiungere una somma cash.

Intanto la società bianconera è al lavoro anche per gli acquisti, a tal riguardo a gennaio dovrebbero arrivare un centrocampista e una punta.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un centrocampista a gennaio. I nomi graditi dalla società bianconera sono quelli di Axel Witsel del Borussia Dortmund, Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach e di Boubacar Kamara.

Tutti giocatori in scadenza di contratto a fine stagione, che di conseguenza hanno un prezzo vantaggioso. Si valuta anche un investimento importante per il settore avanzato. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, punta della Fiorentina in scadenza di contratto a giugno 2023. La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro, le alternative sono Darwin Nunez del Benfica e Julian Alvarez del River Plate. La punta argentina va in scadenza di contratto a dicembre 2022 e arriverebbe ad un prezzo vantaggioso.