L'Inter riceve una pessima notizia che riguarda Stefan De Vrij. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il calciatore non dovrebbe essere a disposizione per le gare in programma contro il Napoli in Serie A e poi con lo Shakhtar di Roberto De Zerbi in Champions League. L'olandese, infortunatosi nell'ultima gara giocata dalla sua nazionale in Montenegro, si è sottoposto a esami strumentali che hanno escluso una lesione muscolare. Anche se il risentimento avuto lo dovrebbe tenere fermo per oltre una settimana.

Al suo posto, Simone Inzaghi dovrebbe schierare Andrea Ranocchia, con Alessandro Bastoni sul centrosinistra.

Anche quest'ultimo non sarebbe al meglio per i problemi fisici che lo hanno costretto a lasciare il ritiro dell'Italia di Roberto Mancini: se anche Bastoni non dovesse recuperare, potrebbero giocare Andrea Ranocchia e Federico Dimarco accanto a Milan Skriniar.

Sono sotto osservazione anche le condizioni di Edin Dzeko, che già contro il Milan aveva manifestato dei problemi all'adduttore. Il bosniaco non ha giocato contro la Finlandia. Qualora non dovesse essere disponibile contro il Napoli, Inzaghi dovrebbe dare spazio a un attacco tutto sudamericano composto da Lautaro Martinez e Joaquin Correa.

Mercato Inter: i dirigenti sarebbero al lavoro per un centrale di difesa

La società nerazzurra sarebbe intanto al lavoro sul calciomercato per assicurarsi le prestazioni di un nuovo difensore centrale.

Stefan De Vrij ha il contratto in scadenza nel 2023 e non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto. Sulle sue tracce ci sarebbero alcuni club della Premier League. Il suo cartellino avrebbe una valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro, cifra che consentirebbe ai dirigenti milanesi di mettere a segno una netta plusvalenza perché il calciatore è stato prelevato a parametro zero dopo essersi svincolato dalla Lazio.

Piero Ausilio e Giuseppe Marotta sarebbero al lavoro per un possibile erede ed avrebbero messo gli occhi su Matthias Ginter del Borussia Moenchengladbach. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2022 e non avrebbe ancora trovato l'accordo per il rinnovo con il club tedesco.

L'Inter, però, sarebbe anche sulle tracce di Bremer del Torino che avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e piacerebbe anche al Milan. Inoltre Simone Inzaghi avrebbe pensato anche a Luiz Felipe che andrà in scadenza con la Lazio nel 2022.